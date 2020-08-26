 Ляшко повідомив умову проведення місцевих виборів у ″червоній″ зоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2020

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Новини

Ляшко повідомив умову проведення місцевих виборів у "червоній" зоні

Місцеві вибори в Україні проведуть також у "червоній" карантинній зоні, якщо не буде оголошено надзвичайний стан, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо в країні не буде запроваджено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені також і у "червоній" зоні поширення коронавірусу.

"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені зокрема і в "червоній" зоні", - сказав Ляшко в ефірі телеканалу ICTV у неділю, 30 серпня, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, вже напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів, при цьому за приклад бралися вибори в Польщі.

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Нагадаємо, що цього ж дня Центральна виборча комісія України оголосила 5 вересня датою початку виборчого процесу місцевих виборів у країні. 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на всій території України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донбасу. На засіданні 8 серпня ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.

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