Ляшко повідомив умову проведення місцевих виборів у "червоній" зоні

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо в країні не буде запроваджено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені також і у "червоній" зоні поширення коронавірусу.

"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені зокрема і в "червоній" зоні", - сказав Ляшко в ефірі телеканалу ICTV у неділю, 30 серпня, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, вже напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів, при цьому за приклад бралися вибори в Польщі.

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Нагадаємо, що цього ж дня Центральна виборча комісія України оголосила 5 вересня датою початку виборчого процесу місцевих виборів у країні. 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на всій території України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донбасу. На засіданні 8 серпня ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.