Літак упав на будинки в Каліфорнії: двоє загиблих

Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень після того, як легкий літак упав на будинки в місті Санті в окрузі Сан-Дієго, штат Каліфорнія, у понеділок, 11 жовтня.

Гуркіт від падіння літака чули мешканці сусідніх кварталів

Легкий двомоторний літак Cessna 340 прямував до аеропорту міста Сан-Дієго. Незадовго до посадки різко пішов "носом" у землю, врізався у поштовий фургон і загорівся. Водій автомобіля і пілот загинули. Уламки літака зачепили кілька прилеглих будинків, спричинивши пожежу. Двоє мешканців будинків зазнали опіків, з палаючих осель їм допомогли вибратися сусіди.

Унаслідок аварії два будинки загорілися

Розслідування аварії літака

Місцеві ЗМІ повідомили, що незадовго до посадки авіаційний диспетчер аеропорту Сан-Дієго кілька разів попереджав пілота, що той летить надто низько - на висоті менше 500 метрів за необхідної висоти у півтора кілометра. Утім літак продовжував втрачати висоту.

Профільні державні відомства розпочали розслідування інциденту

За штурвалом літака був лікар-карідолог і штату Аризона, він мав ліцензію пілота. Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) відправила на місце інциденту свого представника, разом із Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) розпочато розслідування аварії.