Літак упав на будинки в Каліфорнії: двоє загиблих

Легкий літак Cessna 340 розбився у штаті Каліфорнія. Незадовго до посадки він почав втрачати висоту й упав на житловий квартал. Загинули двоє людей, зокрема й пілот, ще двоє - постраждали.
Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень після того, як легкий літак упав на будинки в місті Санті в окрузі Сан-Дієго, штат Каліфорнія, у понеділок, 11 жовтня.
Легкий двомоторний літак Cessna 340 прямував до аеропорту міста Сан-Дієго. Незадовго до посадки різко пішов "носом" у землю, врізався у поштовий фургон і загорівся. Водій автомобіля і пілот загинули. Уламки літака зачепили кілька прилеглих будинків, спричинивши пожежу. Двоє мешканців будинків зазнали опіків, з палаючих осель їм допомогли вибратися сусіди.
Місцеві ЗМІ повідомили, що незадовго до посадки авіаційний диспетчер аеропорту Сан-Дієго кілька разів попереджав пілота, що той летить надто низько - на висоті менше 500 метрів за необхідної висоти у півтора кілометра. Утім літак продовжував втрачати висоту.
За штурвалом літака був лікар-карідолог і штату Аризона, він мав ліцензію пілота. Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) відправила на місце інциденту свого представника, разом із Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) розпочато розслідування аварії.
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