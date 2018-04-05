 Київ спростував факт загибелі дитини від дій ЗСУ на Донеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Київ спростував факт загибелі дитини від дій ЗСУ на Донеччині

Українська сторона спростовує загибель хлопчика в Олександрівському у Донецькій області внаслідок удару безпілотника ЗСУ. За даними свідків, дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі.

Донецька область

Донецька область

Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) заявила про намір проросійських сепаратистів фальсифікувати події в Олександрівському Донецької області. Відповідну ноту СЦКК надіслала СММ ОБСЄ в Україні, повідомила у вівторок, 6 квітня, українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. 

Минулого тижня так звана "народна міліція" "ДНР" та низка російських ЗМІ повідомили про те, що внаслідок дій української сторони з безпілотником в селі Олександрівське загинув п'ятирічний хлопчик.

Українська сторона СЦКК наголосила, що російська сторона не надала жодних доказів щодо причетності до події ЗСУ - фото, відео, фрагментів вибухового пристрою, точних координат, часу та місця подій, а також персональної інформації про жертви.

З огляду на значну віддаленість Олександрівського від лінії зіткнення сторін, що ставить під сумнів можливість використання на такій відстані БПЛА, а також беручи до уваги безпідставність звинувачення, українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилось.

Українська сторона СЦКК також наголосила, що підрозділи ЗСУ суворо дотримуються заходів щодо посилення режиму припинення вогню, в тому числі і заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів. Українська сторона СЦКК просить місію ОБСЄ ретельно перевірити інформацію про цей інцидент.

Свідки: дитина загинула від вибуху міни в гаражі

У міністерстві закордонних справ України також спростували інформацію про загибель дитини нібито внаслідок удару безпілотника ЗСУ. "Stopfake спростував цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі. Ба більше, Олександрівське знаходиться на відстані 30 кілометрів від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти", - написав спікер МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що "фейки про вбитих дітей - невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України". "Усі ми пам'ятаємо про вигаданого "розп'ятого" хлопчика в Слов'янську. Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань", - зазначив Ніколенко.

Захід занепокоєний діями Росії біля українського кордону

Раніше головне управління розвідки міноборони України повідомляло, що Росія готується до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі, а також до розширення своєї військової присутності в окупованих районах.

Після цього Державний департамент США, Євросоюз, МЗС Німеччини та Франції висловили стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України.

Дивитись відео 02:48

До школи через лінію фронту (05.04.2018)

Також за темою

Wahlkampf in Donbass

Українська армія відкидає застосування зброї проти цивільних на Донбасі - ЗМІ 04.04.2021

Після того, як російські ЗМІ повідомили про нібито загибель дитини внаслідок дій української армії біля Донецька, в міноборони України відкинули закиди у застосуванні зброї проти цивільних на Донбасі, повідомляє dpa.

Ukraine Armee in der Ostukraine

Зниклі безвісти під час війни на Донбасі. Хто і як їх розшукує? 29.12.2020

За даними Міжнародного комітету Червоного хреста, за роки війни на Донбасі зниклими безвісти вважають майже 750 осіб. Хто їх розшукує і від чого залежать їхні долі?

Russland Moskau Treffen Wladimir Putin und Tayyip Erdogan

Коментар: Провокація Путіна 26.04.2019

Кремль хоч і привітав обрання Володимира Зеленського президентом, та це не означає зниження напруження на Донбасі, вважає Райнгард Везер з FAZ.

Реклама

Докладно

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Кулеба попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

Grüne Verkehrsampel

Податкова амністія: кого стосується та що принесе

Україна стоїть за крок до податкової амністії. Хто зможе нею скористатися і як вона вплине на економіку, з'ясовувала DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  