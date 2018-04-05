Київ спростував факт загибелі дитини від дій ЗСУ на Донеччині

Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) заявила про намір проросійських сепаратистів фальсифікувати події в Олександрівському Донецької області. Відповідну ноту СЦКК надіслала СММ ОБСЄ в Україні, повідомила у вівторок, 6 квітня, українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Минулого тижня так звана "народна міліція" "ДНР" та низка російських ЗМІ повідомили про те, що внаслідок дій української сторони з безпілотником в селі Олександрівське загинув п'ятирічний хлопчик.

Українська сторона СЦКК наголосила, що російська сторона не надала жодних доказів щодо причетності до події ЗСУ - фото, відео, фрагментів вибухового пристрою, точних координат, часу та місця подій, а також персональної інформації про жертви.

З огляду на значну віддаленість Олександрівського від лінії зіткнення сторін, що ставить під сумнів можливість використання на такій відстані БПЛА, а також беручи до уваги безпідставність звинувачення, українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилось.

Українська сторона СЦКК також наголосила, що підрозділи ЗСУ суворо дотримуються заходів щодо посилення режиму припинення вогню, в тому числі і заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів. Українська сторона СЦКК просить місію ОБСЄ ретельно перевірити інформацію про цей інцидент.

Свідки: дитина загинула від вибуху міни в гаражі

У міністерстві закордонних справ України також спростували інформацію про загибель дитини нібито внаслідок удару безпілотника ЗСУ. "Stopfake спростував цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі. Ба більше, Олександрівське знаходиться на відстані 30 кілометрів від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти", - написав спікер МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що "фейки про вбитих дітей - невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України". "Усі ми пам'ятаємо про вигаданого "розп'ятого" хлопчика в Слов'янську. Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань", - зазначив Ніколенко.

Захід занепокоєний діями Росії біля українського кордону

Раніше головне управління розвідки міноборони України повідомляло, що Росія готується до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі, а також до розширення своєї військової присутності в окупованих районах.

Після цього Державний департамент США, Євросоюз, МЗС Німеччини та Франції висловили стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України.