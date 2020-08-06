 Українська армія відкидає застосування зброї проти цивільних на Донбасі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Українська армія відкидає застосування зброї проти цивільних на Донбасі - ЗМІ

Після того, як російські ЗМІ повідомили про нібито загибель дитини внаслідок дій української армії біля Донецька, в міноборони України відкинули закиди у застосуванні зброї проти цивільних на Донбасі, повідомляє dpa.

Wahlkampf in Donbass

У міністерстві оборони України відкидають закиди у застосуванні зброї проти цивільних або щодо цивільних об'єктів на окупованих територіях Донбасу.

Про це агенції dpa у неділю, 4 квітня, заявила речниця міністерства після того, як низка російських ЗМІ повідомила про те, що напередодні внаслідок дій української сторони з безпілотником в селі Олександрівське поблизу Донецька загинув п'ятирічний хлопчик.

Підтвердження даних про загибель дитини немає

Водночас в українських ЗМІ з'явились повідомлення про те, що інформація про загибель дитини є фейковою.

Крім того, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович також зазначив, що ні прізвища загиблої дитини, ні фото з місця події немає. "Невідомо навіть ще був взагалі якийсь вибух / підрив в цьому місці, в цей час?" - написав він на своїй сторінці у Facebook. Він також додав, що представники проросійських сепаратистів розповсюджують це повідомлення з фото дитини, яка загинула у 2014 році.

У звітах спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ за 2 та 3 квітня відсутні будь-які дані про обстріл цивільного населення з боку збройних сил України.

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Тим часом спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що керівництво України має понести відповідальність за смерть дитини під Донецьком та запропонував виключити Україну з Ради Європи.

Раніше головне управління розвідки міноборони України повідомляло, що Росія готується до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі, а також до розширення своєї військової присутності в окупованих районах.

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