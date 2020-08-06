Українська армія відкидає застосування зброї проти цивільних на Донбасі - ЗМІ

Після того, як російські ЗМІ повідомили про нібито загибель дитини внаслідок дій української армії біля Донецька, в міноборони України відкинули закиди у застосуванні зброї проти цивільних на Донбасі, повідомляє dpa.
У міністерстві оборони України відкидають закиди у застосуванні зброї проти цивільних або щодо цивільних об'єктів на окупованих територіях Донбасу.
Про це агенції dpa у неділю, 4 квітня, заявила речниця міністерства після того, як низка російських ЗМІ повідомила про те, що напередодні внаслідок дій української сторони з безпілотником в селі Олександрівське поблизу Донецька загинув п'ятирічний хлопчик.
Водночас в українських ЗМІ з'явились повідомлення про те, що інформація про загибель дитини є фейковою.
Крім того, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович також зазначив, що ні прізвища загиблої дитини, ні фото з місця події немає. "Невідомо навіть ще був взагалі якийсь вибух / підрив в цьому місці, в цей час?" - написав він на своїй сторінці у Facebook. Він також додав, що представники проросійських сепаратистів розповсюджують це повідомлення з фото дитини, яка загинула у 2014 році.
У звітах спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ за 2 та 3 квітня відсутні будь-які дані про обстріл цивільного населення з боку збройних сил України.
Читайте також: Військо РФ біля кордону з Україною: що відбувається і які можуть бути наслідки
Тим часом спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що керівництво України має понести відповідальність за смерть дитини під Донецьком та запропонував виключити Україну з Ради Європи.
Раніше головне управління розвідки міноборони України повідомляло, що Росія готується до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі, а також до розширення своєї військової присутності в окупованих районах.
У Донецькій області троє дітей загинули в результаті підриву міни поблизу Горлівки. Ще один неповнолітній потерпілий опинився в тяжкому стані в лікарні.
Від початку року на Донбасі загинули чи були поранені 28 дітей та майже 200 цивільних дорослих, повідомили в СММ ОБСЄ. За цей час сторони конфлікту 218 тисяч разів порушували режим припинення вогню.