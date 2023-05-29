Курс турецької ліри впав після перемоги Ердогана на виборах

Турецька ліра ослабла після третього переобрання Реджепа Таїпа Ердогана президентом на наступні п'ять років. Станом на ранок понеділка, 29 травня, вона досягла рекордного значення на рівні 20,05 ліри за долар.

Курс ліри до долара опустився на 0,5 відсотка порівняно з рівнем закриття торгів у п'ятницю перед виборами. Банківська холдингова компанія Wells Fargo & Co. очікує, що до кінця кварталу курс досягне рівня в 23 ліри за долар. Банк Morgan Stanley попереджає, що до кінця року курс може впасти на 29 відсотків - до 28 лір за долар, якщо Ердоган не змінить грошово-кредитну політику, пише Bloomberg .

"Перемога Ердогана не дає комфорту жодному іноземному інвестору. За дуже високої інфляції, дуже низьких процентних ставок і відсутності чистих валютних резервів може настати болюча криза, яка торкнеться всіх активів", - сказав агентству стратег Tellimer Хаснайн Малік.

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Роль Ердогана в обвалі турецької ліри

Як нагадує Bloomberg, Ердоган відомий своїм нестандартним підходом до монетарної політики. Президент Туреччини вважає, що низькі процентні ставки сприяють зниженню інфляції, тоді як світові центральні банки, навпаки, підвищують ставку для боротьби зі зростанням цін.

"Нинішня економічна модель не працює. Ердоган, імовірно, теж це усвідомлює, і помірний перехід до традиційнішої політики в найближчому майбутньому ймовірний, адже інакше вона не буде стійкою. Будь-який сигнал про це буде вітатися ринком", - сказав агенції фінансовий керуючий Strateji Portfoy в Стамбулі Бурак Четінчекер.

Видання зазначає, що про майбутній економічний курс Ердогана свідчитимуть призначення на ключові посади в міністерстві фінансів і центробанку Туреччини.

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