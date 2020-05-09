 Купальний сезон під питанням: як розміновують водойми під Києвом | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.06.2022

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Україна

Купальний сезон під питанням: як розміновують водойми під Києвом

У селі Горенка поблизу озера Блакитне у Київській області на початку вторгнення РФ точилися жорсткі бої. Про те, як співробітники ДСНС очищують водойму від вибухонебезпечних предметів - у репортажі DW.

Човни рятувальників, які обстежують озеро на наявність вибухонебезпечних предметів

Човни рятувальників, які обстежують озеро на наявність вибухонебезпечних предметів

На Київщині, де на початку повномасштабного вторгнення Росії тривали активні бої, залишилась значна кількість нездетонованих боєприпасів. За даним Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, наразі у Київській області вже обстежено близько 14 тисяч гектарів території та вилучено і знешкоджено близько 36 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Першочергово піротехнічні підрозділи обстежували безпосередньо самі населені пункти, об’єкти критичної інфраструктури, лінії електропередач та дороги. Водночас з наближенням купального сезону співробітники ДСНС почали приділяти увагу також водоймам, які розташовані в районах, де тривали активні бойові дії. 

Зокрема, поблизу озера Блакитне у селі Горенка Бучанського району точилися запеклі бої української армії з танковими та десантними підрозділами російських військ. Приблизно через місяць після відходу військ РФ з цього району піротехніки та водолази почали очищати водойму від вибухонебезпечних залишків війни. 

Небезпечні водойми

Зокрема, начальник частини спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Юрій Цикенюк на місці проведення робіт у розмові з кореспондентом DW зазначив, що усі водойми у Київській області перевіряються за зверненнями місцевих громад. 

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"Поки ми не провели розвідку, ми вважаємо, що всі водойми, які розташовані в місцях, де були бої, забруднені вибухонебезпечними предметами. Це переважно Вишгородський та Бучанський райони Київщини", - заявив він. 

Безпосередньо саме озеро в Горенці обстежується вже декілька днів. За цей час фахівці ДСНС вилучили десятки артилерійських та авіаційних боєприпасів, мінометних мін та нерозірваних снарядів від реактивних систем залпового вогню "Град". 

Начальник частини мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Юрій Цикенюк

Начальник частини мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Юрій Цикенюк

Методика робіт 

Оператор відділення безпілотних летальних апаратів ГУ ДСНС у Черкаській області Віктор Погорєлий, який приїхав для підсилення підрозділу в Київській області, розповів про методику проведення робіт. 

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"Спочатку проводиться ехолокація, щоб зрозуміти, яка приблизна кількість вибухонебезпечних предметів в озері. Потім спускається підводний дрон, на березі керує оператор, щоб обстежити територію. Після виявлення вибухонебезпечного предмету це місце маркується та передаються координати. Після цього водолази та піротехніки висуваються в ці точки та починають працювати", - зауважив він. 

За його словами, після підйому боєприпасів вони перевозяться на сортувальний майданчик, а потім знищуються на спеціальному полігоні. 

Співробітник ДСНС складає вилучені боєприпаси на сортувальному майданчику

Співробітник ДСНС складає вилучені боєприпаси на сортувальному майданчику

Купальний сезон скасовується? 

Заступник начальника ГУ ДСНС у Київській області Богдан Данилюк у коментарі DW розповів, що спеціалістами вже обстежено близько одного гектара акваторії водних об’єктів в регіоні. "Робота триває та наразі це дуже незначний відсоток від загальної території Київської області, яка була під окупацією. Роботи будуть тривати", - відзначив він. 

Водночас, за словами Данилюка, купальний сезон буде безпечний лише після того, коли усі водойми регіону перевірять піротехнічні підрозділи. "До того я не рекомендую починати купальний сезон та взагалі наближатися до водойм, оскільки у прибережній смузі можуть бути також вибухонебезпечні предмети", - додав він. 

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У ДСНС закликають громадян цього літа утриматися від плавання у водоймах в тих регіонах, де велися бойові дії. Данилюк  підкреслив, що вилучення боєприпасів з акваторій озер та річок є досить тривалим процесом та "спрогнозувати, скільки на це буде потрібно часу, наразі неможливо". 

Своєю чергою начальник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Сергій Рева відзначає, що наразі вже "триває теплий сезон і люди, як би ми їх не просили, все одно підуть купатися". Тому, запевняє він, підрозділи ДСНС робитимуть усе, щоб максимально убезпечити людей від небезпек, які становлять нездетоновані боєприпаси.

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