В Європі закликали Грузію переглянути закон про "іноагентів"

Країни Північної Європи та Балтії заявили, що законопроєкт, який зараз розглядається в парламенті Грузії, несумісний з європейськими нормами та цінностями і віддаляє країну від членства в ЄС.

Країни Північної Європи та Балтії закликали владу Грузії переглянути законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", оскільки він несумісний з європейськими нормами і цінностями. Спільну заяву опублікувало міністерство закордонних справ Швеції у п'ятницю, 10 травня.

У заяві називають рішення Грузії щодо її шляху до вступу в ЄС "суверенним вибором Грузії та її народу". Антизахідна риторика грузинської влади, на думку країн-підписантів, ризикує підірвати проєвропейський вибір Грузії. "Надавши Грузії статус кандидата на вступ до ЄС у грудні минулого року, ЄС продемонстрував, що підтримує прагнення грузинського народу. Грузія отримала чіткий шлях для початку переговорів про вступ, а згодом і приєднання до Європейського Союзу. Однак останнім часом грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії", - йдеться у заяві.

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Закопроєкт про прозорість іноземного впливу, який розглядається у грузинському парламенті, може бути використаний для того, щоб змусити мовчати засоби масової інформації та громадські організації, які відіграють важливу роль у допомозі Грузії на шляху до членства в ЄС, вважають країни-підписанти. Вони закликали керівництво Грузії переглянути ухвалення спірного законопроєкту.

"Ми сподіваємося, що грузинський уряд використає це історичне вікно можливостей, створене пожвавленим процесом розширення ЄС, і повернеться до курсу на членство в ЄС", - резюмують підписанти у заяві.

До неформального об'єднання країн Північної Європи та Балтії входять Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, а також Естонія, Латвія і Литва.

Протести в Тбілісі проти закону про "іноагентів"

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу"- аналог російського закону про "іноагентів". Він зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси. Правляча партія "Грузинська мрія" планує остаточно схвалити закон у травні.

Силовики розігнали протестпроти цього рішення, застосувавши сльозогінний газ і водомети. Європейський Союз засудив насильство проти мітингувальників і закликав владу Грузії відкликати законопроєкт, погрожуючи, що його ухвалення поставить під загрозу подальший європейський шлях країни.