Країни ЄС отримають ще 3,5 млрд євро на українських біженців

Країни Євросоюзу, які приймають українських біженців, отримають на їхнє утримання додаткові 3,5 мільярда євро. Кошти надійдуть із так званого Європейського фонду регіонального розвитку. Країни ЄС домовилися про це в четвер, 13 жовтня, схваливши пропозицію Єврокомісії. Європарламент дав добро раніше.

У квітні нинішнього року країни ЄС отримали 3,4 мільярда євро на розміщення біженців з України. Тоді кошти виділили з так званого фонду React-EU-Paket, створеного для подолання наслідків коронавірусної кризи. Вони призначалися насамперед для країн, що межують з Україною, оскільки вони прийняли найбільшу кількість біженців. За час війни Росії проти України з країни, за даними ООН, до Європи виїхали понад 7,6 мільйона українців.

До Німеччини з початку російського збройного вторгнення в Україну до кінця серпня прибули майже мільйон українських біженців. За даними федерального статистичного відомства, більшість українських біженців прибули в перші місяці після початку війни. Так, за березень німецька влада зареєструвала 431 тисячу, а у квітні - 198 тисяч випадків. Відтоді кількість українців, які прибувають до Німеччини, почала знижуватися. У липні до ФРН приїхало 58 тисяч, а в серпні - 70 тисяч українців. Статистики вказують, що в серпні поточного року Україна залишалася головною країною, звідки прибували біженці до Німеччини. Водночас статистичні органи зафіксували близько 78 тисяч випадків повернення в Україну.