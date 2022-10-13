  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Біженці з України на вокзалі в Берліні
Біженці з України на вокзалі в БерлініФото: Hannibal Hanschke/Getty Images
МіграціяЄвропа

Країни ЄС отримають ще 3,5 млрд євро на українських біженців

Сергій Гуща | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Члени Євросоюзу схвалили пропозицію Єврокомісії про виділення ще 3,5 млрд євро на допомогу біженцям з України через Європейський фонд регіонального розвитку.

https://www.dw.com/uk/kraini-es-otrimaut-se-35-mlrd-evro-na-ukrainskih-bizenciv/a-63432954

Країни Євросоюзу, які приймають українських біженців, отримають на їхнє утримання додаткові 3,5 мільярда євро. Кошти надійдуть із так званого Європейського фонду регіонального розвитку. Країни ЄС домовилися про це в четвер, 13 жовтня, схваливши пропозицію Єврокомісії. Європарламент дав добро раніше.

У квітні нинішнього року країни ЄС отримали 3,4 мільярда євро на розміщення біженців з України. Тоді кошти виділили з так званого фонду React-EU-Paket, створеного для подолання наслідків коронавірусної кризи. Вони призначалися насамперед для країн, що межують з Україною, оскільки вони прийняли найбільшу кількість біженців. За час війни Росії проти України з країни, за даними ООН, до Європи виїхали понад 7,6 мільйона українців.

До Німеччини з початку російського збройного вторгнення в Україну до кінця серпня прибули майже мільйон українських біженців. За даними федерального статистичного відомства, більшість українських біженців прибули в перші місяці після початку війни. Так, за березень німецька влада зареєструвала 431 тисячу, а у квітні - 198 тисяч випадків. Відтоді кількість українців, які прибувають до Німеччини, почала знижуватися. У липні до ФРН приїхало 58 тисяч, а в серпні - 70 тисяч українців. Статистики вказують, що в серпні поточного року Україна залишалася головною країною, звідки прибували біженці до Німеччини. Водночас статистичні органи зафіксували близько 78 тисяч випадків повернення в Україну.

Посолка ФРН в Україні про німецькі танки і шантаж Путіна

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російська ракета, що влучила у поле (архівне фото)

На Львівщині російська ракета вразила військовий об'єкт

Конфлікти
4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Кілька днів енергетики змушені були обмежувати електропостачання споживачам Києва

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Економіка
2 год. тому
external

Чи вступить Білорусь у війну Росії проти України?

Чи вступить Білорусь у війну Росії проти України?

Конфлікти
3 год. тому
05:37 хв.
Рада Європи в Страсбурзі

ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

Політика
4 год. тому
Мохаммед бін Салман і Володимир Путін

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

Політика
5 год. тому
ЗРК IRIS-T

Що може система ППО IRIS-T, яку отримала Україна?

Що може система ППО IRIS-T, яку отримала Україна?

Конфлікти
7 год. тому
Крістіне Ламбрехт і Ллойд Остін під час зустрічі "групи Рамштайн" 12 жовтня у Брюсселі

"Рамштайн-6": яку подальшу допомогу отримає Україна

"Рамштайн-6": яку подальшу допомогу отримає Україна

Політика
7 год. тому
На головну сторінку