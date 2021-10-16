Космічний апарат Lucy вийшов на міжпланетну траекторію - NASA

Американський космічний апарат Lucy стартував у суботу, 16 жовтня, з місією з вивчення так званих Троянських астероїдів, які кружляють навколо Сонця на тій же орбіті, що й планета Юпітер. Він уже вийшов на міжпланетну траєкторію, повідомляє американське Національне агентство з аеронавтики та дослідження космічного простору NASA.

За припущеннями науковців, астероїди є рештками вихідного протопланетного матеріалу, з якого формувалась Сонячна система. Тож космічний апарат, який важить 1,5 тонни, вивчатиме дві групи цих небесних тіл, що можуть надати дані про початковий період формування та еволюцію планет Сонячної системи.

За даними NASA, системи апарата живляться енергією за допомогою сонячних панелей, які розкрилися на зонді після виходу на орбіту. З зондом встановлений зв'язок.

Як повідомляється, астероїди перебувають у першозданному стані з початку формування Сонячної системи 4,5 мільярда років тому. Lucy здійснить серію прольотів на максимально близькій відстані до астероїдів з метою вивчення геології, хімії та фізики цих тіл Сонячної системи. Місія апарата триватиме 12 років. Lucy здійснюватииме дослідження лише під час зближення з астероїдами. Апарат забезпечний засобами дистанційних спостережень.