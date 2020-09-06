Коронавірус в Україні: зареєстровано 2174 нові випадки

В Україні за останню добу зафіксували 2174 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у понеділок, 7 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Також за останню добу зафіксували 31 померлого із підтвердженим інфікуванням коронавірусом і 379 випадків одужання.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (244), Львівській (186), Тернопільській (165), Чернівецькій (163), Івано-Франківській (161), Одеській (145), Харківській (139), Сумській (105) і Рівненській (102) областях.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 138 068 випадків інфікування, 2877 людей з коронавірусом померли, а 62 606 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що 5 вересня повідомлялося про рекордні на той час 2836 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу в Україні, а 3 вересня - про найбільшу кількість жертв від коронавірусу - 54 померлих за добу. Як повідомлялося, дію адаптивного карантину в Україні подовжено ще на два місяці до 31 жовтня.

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