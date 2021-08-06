 Коронавірус: в Україні зафіксували 2032 нові випадки зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: в Україні зафіксували 2032 нові випадки зараження

В Україні знову зростає захворюваність на COVID-19. Минулої доби в країні підтвердили 2032 нові випадки зараження коронавірусом. При цьому 838 осіб госпіталізовано, 66 людей померли.

Лікарня в Україні

Лікарня в Коломиї (архівне фото)

В Україні минулої доби зареєстрували 2032 нові інфікування коронавірусом, а 66 людей померли від ускладнень, які він викликав. При  цьому було госпіталізовано 838 осіб, а одужали 1253 людини. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України у п'ятницю, 27 серпня.

Читайте також: В Україні посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Варто зазначити, що останній раз добовий показник захворюваності перевищував позначку в дві тисячі осіб 4 червня, коли за добу зафіксували 2266 хворих.

Всього за весь період епідемії коронавірусу в Україні підтвердили 2,2 мільйона заражень коронавірусом і 53 632 померлих внаслідок захворювання на COVID-19.

Читайте також: Навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня - Шмигаль

Дивитись відео 07:39

Обов’язкова вакцинація: немає щеплення - немає зарплати? (15.07.2021)

Дивитись відео 05:14

Фактчек: чи щеплення від COVID-19 змінює ДНК? (02.07.2021)

Також за темою

TOPSHOT - A nurse prepares a measles vaccine to a boy in the school of Lapaivka village near the western Ukrainian city of Lviv on February 21, 2019. - The mobile brigade, which consists of two pediatricians and a nurse, arrived to the Lapaivka village as part of the health ministry's special operation in this region, leading in terms of registered measles cases. A measles epidemic is still not declared in Ukraine, though in 2018 the country recorded highest number of measles cases in European region. Since the start of 2019, around 20,000 people in Ukraine have contracted this highly contagious viral disease. Nine people, including two children, have died of measles in Ukraine this year. (Photo by Yuri DYACHYSHYN / AFP) (Photo credit should read YURI DYACHYSHYN/AFP/Getty Images)

Пандемія COVID-19: чи стане вакцинація в Україні обов'язковою 06.08.2021

Нового сплеску COVID-19 швидше за все не минути. Але як уникнути чергового тотального локдауну в країні, де на сьогодні вакциновано лише п’ять відсотків населення.

01.09.2020, Ukraine, Kyiv: Schülerinnen treffen zu den Feierlichkeiten am Tag des Wissens außerhalb der Allgemeinwissensschule der Stufen I-III Nr. 29 ein, während weitere Schülerinnen und Schüler, sowie Angehörige dabei stehen. Foto: -/Ukrinform/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня - Шмигаль 26.08.2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що навчання в українських школах почнеться 1 вересня і відбуватиметься в звичайному режимі.

FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) logo is seen outside the headquarters building in Washington, U.S., September 4, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

МВФ виділив країнам-членам $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд 23.08.2021

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів. Україна вже отримала свою частину цих коштів - 2,7 мільярда доларів.

Реклама

Докладно

У середині лютого проти демонстрантів в Янгоні вивели БТРи

Що робити з українськими БТРами для М'янми?

Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні.  

Таліби на вулицях Кабула

Світовий банк заморозив фінансову допомогу Афганістану

У Світовому банку висловили глибоку стурбованість ситуацією в Афганістані, а також перспективами жінок у цій країні.  