Коронавірус: в Україні зафіксували 2032 нові випадки зараження

В Україні минулої доби зареєстрували 2032 нові інфікування коронавірусом, а 66 людей померли від ускладнень, які він викликав. При цьому було госпіталізовано 838 осіб, а одужали 1253 людини. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України у п'ятницю, 27 серпня.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Варто зазначити, що останній раз добовий показник захворюваності перевищував позначку в дві тисячі осіб 4 червня, коли за добу зафіксували 2266 хворих.

Всього за весь період епідемії коронавірусу в Україні підтвердили 2,2 мільйона заражень коронавірусом і 53 632 померлих внаслідок захворювання на COVID-19.

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