 Навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня - Шмигаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2021

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Навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що навчання в українських школах почнеться 1 вересня і відбуватиметься в звичайному режимі.

Перший дзвоник у школі в Києві

Перший дзвоник у школі в Києві, 2020 рік

Навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно і проходитиме в звичайному режимі. Про це на засіданні Кабінету Міністрів України в четвер, 26 серпня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає агенція "Українські Новини".

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"Навчальний рік розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня, і буде проходити в звичайному режимі", - повідомив він. За його словами, ситуація з епідемією коронавірусу контрольована, що дозволяє розпочати роботу навчальних закладів у звичайному режимі. Навчання має проходити з дотриманням протиепідемічних правил. Важливою умовою стабільної роботи шкіл, зі слів прем'єра, є вакцинування вчителів.

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Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що міністерство охорони здоров'я має намір заборонити відкриття шкіл у "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зонах при вакцинуванні менш ніж 80 відсотків учителів.

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