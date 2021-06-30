Навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня - Шмигаль

Навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно і проходитиме в звичайному режимі. Про це на засіданні Кабінету Міністрів України в четвер, 26 серпня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає агенція "Українські Новини".

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"Навчальний рік розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня, і буде проходити в звичайному режимі", - повідомив він. За його словами, ситуація з епідемією коронавірусу контрольована, що дозволяє розпочати роботу навчальних закладів у звичайному режимі. Навчання має проходити з дотриманням протиепідемічних правил. Важливою умовою стабільної роботи шкіл, зі слів прем'єра, є вакцинування вчителів.

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Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що міністерство охорони здоров'я має намір заборонити відкриття шкіл у "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зонах при вакцинуванні менш ніж 80 відсотків учителів.