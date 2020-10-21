Коронавірус в Україні: понад 7 тисяч нових випадків, рекорди у низці областей

В Україні за добу зафіксували 7014 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у суботу, 24 жовтня. За добу померли 125 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2177 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, напередодні повідомляли про рекордне добове число нових випадків в Україні - 7517.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (560) та у Харківській області (520). Високі показники нових заражень зареєстровані також на Житомирщині (484), у Львівській (469) та Хмельницькій (450) областях.

За даними на сайті РНБО, у кількох областях, зокрема Житомирській, Львівській, Чернівецькій (305 нових випадків), Івано-Франківській (279), Київській (289), Закарпатській (260) та Кіровоградській (97) області зафіксовано найвищу добову кількість інфікувань з початку епідемії COVID-19.

На Кіровоградщині кількість виявлених нових випадків за добу є найнижчою серед областей.

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Загалом за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 337,4 тисячі випадків інфікування, 6289 людей з підтвердженим зараженням коронавірусом померли. За даними РНБО, одужали понад 139,8 тисячі пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 20 жовтня наголосив, що у разі щодобового виявлення 11-15 тисяч випадків заражень коронавірусом та завантаженості ліжок у лікарнях на рівні 85 відсотків в Україні запровадять обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.