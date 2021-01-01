 Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч заражень, 51 жертва за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч заражень, 51 жертва за добу

В Україні за минулу добу зафіксували 5038 нових випадків інфікування коронавірусом, померла 51 людина, у якої підтвердили зараження. Повідомляється також про одужання понад 2,6 тисяч осіб

В Україні за добу зафіксували 5038 нових випадків інфікування коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 5038 нових випадків інфікування коронавірусом

В Україні протягом минулої доби підтвердили 5038 нових випадків інфікування коронавірусом, серед інфікованих - 182 дитини та 131 медпрацівник. Про це у суботу, 2 січня, повідомило міністерство охорони здоров'я у Telegram-каналі "Коронавірус інфо". За минулу добу померла 51 людина, у якої підтвердили зараження коронавірусом. Повідомляється також про 2606 пацієнтів, які одужали. Даних про кількість госпіталізованих не вказано.

Днем раніше повідомлялося про близько 9,4 тисячі нових випадків та 147 померлих за добу. За минулу добу було проведено і значно менше тестів - близько 18 тисяч, тоді як днем раніше - понад 50 тисяч. 

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За даними на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Львівській (434), Київській (407), Миколаївській (391), Житомирській (378) і Сумській (361) областях. У Києві зафіксували 293 зараження.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже близько 1 мільйона 70 тисяч випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 18731 людина, в якої підтвердили зараження, померла.

Data visualization COVID-19 New Cases Per Capita – 2020-12-23 – Eastern Europe - Ukrainian

Нагадаємо, найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч. У грудні кількість нових випадків дещо знизилася, що пов'язували і зі скороченням числа тестів.

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