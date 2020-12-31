В Україні за добу виявили 9,4 тисячі нових заражень коронавірусом

В Україні протягом минулої доби підтвердили 9432 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, оприлюднені в п'ятницю, 1 січня. За минулу добу померли 147 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Повідомляється також про 10016 пацієнтів, які одужали.

Читайте також: Виснажливо і мізерна зарплата - українські медсестри про реалії роботи

Київ - й надалі лідер серед регіонів

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (885), Харківській (713), Київській (627) та Одеській (544) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом з початку епідемії - 12356.

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже 1064479 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 18680 людей, в яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч. У грудні кількість нових випадків дещо знизилася, що пов'язували і зі скороченням числа тестів.

Читайте також: Україна отримає вакцину Sinovac упродовж 30 днів після реєстрації - Степанов