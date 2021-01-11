 Коронавірус в Україні: понад 20 тисяч смертей з початку епідемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 20 тисяч смертей з початку епідемії

Офіційна кількість випадків одужання від коронавірусу за останню добу втричі перевищила число нових інфікувань. Також за минулу добу від наслідків коронавірусу померли 184 людини.

Кількість жертв коронавірусу в Україні перевищила 20 тисяч

Кількість жертв коронавірусу в Україні перевищила 20 тисяч

В Україні станом на вівторок, 12 січня, протягом останньої доби було зафіксовано 5116 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема, інфікувалася 131 дитина та 309 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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За даними міністра, за минулу добу в країні госпіталізували 1092 хворих на COVID-19. Померли 184 пацієнти з діагнозом COVID-19, одужала 15 951 особа. За минулу добу в Україні були проведені 41 682  тести на коронавірус. З них методом ПЛР - 23 873, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 17 809.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано к Києві (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 20 019 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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