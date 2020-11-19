Коронавірус в Україні: понад 12 тисяч заражень, 188 померлих

В Україні за добу зафіксували 12 287 нових випадків інфікування коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у вівторок, 24 листопада, у соцмережі Facebook. За минулу добу померли 188 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 1403 особи були госпіталізовані, а 8298 - одужали.

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Найбільше нових випадків зареєстрували у Києві (1422), Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

За весь час епідемії в Україні підтвердили майже 648 тисяч заражень коронавірусом, 11 263 хворих померли, а одужали - більше 299 тисячі людей.

Нагадаємо, що 21 листопада в Україні зареєстрували рекордний показник заражень від початку епідемії в країні - 14 580.

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