 Коронавірус в Україні: понад 12 тисяч заражень, 188 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 12 тисяч заражень, 188 померлих

В Україні зафіксували 12 287 нових заражень коронавірусом, госпіталізовано 1403 людини, померли - 188. Найбільше заражень було у Києві й Київській області.

В Україні зафіксували більше 12 тисяч нових заражень коронавірусом за добу

В Україні зафіксували більше 12 тисяч нових заражень коронавірусом за добу

В Україні за добу зафіксували 12 287 нових випадків інфікування коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у вівторок, 24 листопада, у соцмережі Facebook. За минулу добу померли 188 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 1403 особи були госпіталізовані, а 8298 - одужали.

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Найбільше нових випадків зареєстрували у Києві (1422), Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

За весь час епідемії в Україні підтвердили майже 648 тисяч заражень коронавірусом, 11 263 хворих померли, а одужали - більше 299 тисячі людей.

Нагадаємо, що 21 листопада в Україні зареєстрували рекордний показник заражень від початку епідемії в країні - 14 580. 

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