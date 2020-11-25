Коронавірус в Україні, Польщі, ФРН і Росії: динаміка зараження

У четвер, 26 листопада, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про черговий рекорд кількості нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом протягом одного дня. Так, за попередній день, 25 листопада, в країні було офіційно підтверджено 15 331 новий випадок зараження SARS-CoV-2, з них 225 випадків виявилися летальними. Загалом від початку епідемії в Україні зареєстрували 677 тисяч випадків інфікування, 11 717 хворих померли, 317,4 тисячі людей одужали.

Тим часом у Німеччині, попри запроваджений на початку листопада "м'який локдаун", поки що статистика зараження коронавірусом не йде донизу. Протягом середи, 25 листопада, в країні було підтверджено 22 268 нових випадків, що на 3 600 випадків більше, ніж за попередню добу, і майже на тому ж рівні, що й минулого тижня. Напередодні також повідомлялося про черговий рекорд - 410 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19, було зареєстровано в країні протягом 24 листопада. Очікується, що вже у п'ятницю, 27 листопада, загальна кількість підтверджених випадків у Німеччині подолає психологічну позначку у мільйон осіб.

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У середу про рекордну добову кількість летальних випадків повідомила й Польща - протягом 24 листопада померло 674 особи, в яких раніше тест на коронавірус виявився позитивним. А підтверджених нових випадків у цей день виявилося понад 15 тисяч.

У Росії також спостерігається висхідний тренд у динаміці зараження - 26 листопада в країні знову повідомили про рекордний добовий приріст заражень - майже 25,5 тисячі. Летальних випадків також зафіксовано рекордну кількість - 524.