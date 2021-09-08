 Коронавірус: в Україні - найбільше нових інфікувань з травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2021

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Новини

Коронавірус: в Україні - найбільше нових інфікувань з травня

В Україні зафіксували різкий стрибок захворюваності на COVID-19. Востаннє такі показники інфікування реєстрували ще в травні.

У лікарні в Києві

У лікарні в Києві

В Україні за останню добу зафіксували 3663 нових випадки зараження коронавірусом, повідомило вранці у четвер, 9 вересня, міністерство охорони здоров'я країни. За минулу добу госпіталізували 981 пацієнта з COVID-19, померла 61 особа, в якої підтвердили інфікування коронавірусом.

Днем раніше повідомляли про 2772 нових випадки зараження за добу. Востаннє такі високі показники інфікування в Україні реєстрували ще в травні.

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Загалом за період пандемії в Україні зафіксували понад 2,3 мільйона випадків зараження, померли 54175 людей, у яких підтвердили інфікування. За останню добу найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що його відомство готує зміни до карантинних норм, згідно з якими пропонується надати більше прав вакцинованим громадянам під час дії карантинних обмежень "жовтої" та "червоної" зон.

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