Коронавірус: в Україні на 40 відсотків зросла кількість нових випадків

За минулу добу в Україні зафіксовано 8147 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовано 2770 осіб з COVID-19. Про це в четвер, 25 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько 5,8 тисячі нових випадків. Востаннє в Україні виявляли понад вісім тисяч випадків зараження коронавірусом за добу ще 15 січня.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 135 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 3889 людей. При цьому в країні провели за добу 86 926 тестувань.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), місті Києві (652) та Вінницькій (639) областях.

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Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,3 мільйона, померло 25,6 тисячі людей, у яких підтвердили інфікування.

Нагадаємо, що 24 лютого в Україні стартувала кампанія з вакцинації від COVID-19.