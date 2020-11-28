Коронавірус в Україні: майже 13 тисяч нових випадків інфікування за добу

В Україні протягом останніх 24 годин було зафіксовано 12 978 нових випадків зараження коронавірусом. Про це зранку неділі, 29 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Серед виявлених інфікованих коронавірусом осіб - 599 дітей і 408 медпрацівників, а 1561 особу довелося госпіталізувати, уточнив Степанов.

За даними урядовця, упродовж минулої доби українські медики підтвердили 120 смертей серед пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Ще 4243 пацієнти одужали, додав Степанов.

Загалом від початку нинішньої епідемії в Україні підтверджено вже близько 722,7 тисячі випадків заражень, а також 12 213 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (859) та Київській (782) областях.

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Нагадаємо, що 28 листопада в Україні зареєстрували найвище добове число виявлених заражень від початку епідемії у країні - 16 294.

25 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до можливого запровадження карантину на зимові свята. "Про запровадження жорсткіших заходів наразі не йдеться, але ми розуміємо: кінець грудня і початок новорічних свят - це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І це може значно підштовхнути хворобу, чого наша медична система може не витримати", - додав глава уряду.