 Коронавірус в Україні: дельта-тести в Києві і рекорд щеплених за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

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Коронавірус в Україні: дельта-тести в Києві і рекорд щеплених за добу

У Києві з'явилися клінічні тести для виявлення дельта-варіанта коронавірусу. Тим часом в Україні від коронавірусу вже повністю щеплені понад 1,6 мільйона осіб.

В Києві тепер можуть виявляти дельта-варіант коронавірусу

В Києві тепер можуть виявляти дельта-варіант коронавірусу

В Києві починаючи з четверга, 22 липня, стали доступними клінічні тести, які здатні виявити дельта-варіант коронавірусу. Про це у цей день повідомив начальник головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) в Києві Олег Рубан.

"Сьогодні в Києві з'явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме на виявлення збудника "дельта". Стосовно пандемії, то дійсно, на сьогодні "дельта" є пріоритетним у циркуляції. В Україні він два місяці вже як є", - сказав Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як повідомлялося, 14 липня в Україні були вперше зафіксовані два випадки зараження дельта-варіантом коронавірусу. Це сталося в Закарпатській області.

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Понад 700 нових випадків за останню добу

Як повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров'я України зранку у п'ятницю, 23 липня, протягом попередньої доби в Україні було підтверджено 763 нових випадки інфікування коронавірусом та 21 летальний випадок. Госпіталізовані протягом доби 446 осіб.

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Окрім того, протягом цього дня в Україні вакциновані від коронавірусу понад 139 тисяч осіб, що є рекордним показником з часу початку кампанії з вакцинації населення від цієї хвороби. Таким чином з початку кампанії вакцинації щеплені понад 2,9 мільйона українців, з них обидві дози щеплення отримали понад 1,6 мільйона.

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