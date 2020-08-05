Коронавірус в Україні: антирекорд третій день поспіль, в лідерах Одещина

В Україні третій день поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом сягає рекордних позначок. Так, за останню добу зафіксовано 1453 нові випадки, що є абсолютним антирекордом за весь час спостережень в країні. Про це свідчать дані, опубліковані у п'ятницю, 7 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони. Померли за минулу добу 33 раніше хворих особи, одужала від COVID-19 - 531 особа.

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Днем раніше, 6 серпня, було зафіксовано 1318 нових випадків зараження COVID-19, 5 серпня повідомлялося про 1271 інфікованого, 4 серпня повідомлялося про 1061 випадок.

Загалом, від початку пандемії в Україні інфіковані 78261 особа, померли від коронавірусної хвороби 1852 раніше хворих.

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Нині в Україні на COVID-19 хворіють 33 354 осіб, що на 889 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Одеській (156 ), Львівській (152), Харківській (146), Івано-Франківській областях (131) та Києві (186)

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? Цирк лишився, артисти поїхали Легендарний цирк Cirque du Soleil подав заяву про захист від банкрутства після трьох місяців простої у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Популярний цирк оголосив про скорочення 3480 з п'яти тисяч своїх співробітників. Cirque du Soleil, що базується в канадському Монреалі, назвав причиною таких кроків "величезний збій і примусове закриття шоу внаслідок пандемії COVID-19".

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? Під крилом, але без захисту Про масові скорочення попередив і європейський авіакосмічний концерн Airbus. Він має намір скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту внаслідок пандемії COVID-19. Роботу може втратити кожен шостий співробітників секції транспортних літаків – найважливішої та найбільшої в Airbus. Лише в Німеччині мають бути скорочені 5100 робочих місць.

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? Питання висить у повітрі Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa потрапив до турбулентної зони через коронавірус. Авіаконцерн був виключений з фондового індексу DAX після 32 років. Компанія отримає дев'ять мільярдів євро як пряму фінансову допомогу та державні кредитні гарантії, але під загрозою 26 тисяч робочих місць. "У разі аварійної ситуації ми рятуємо вас, а хто врятує нас?" - запитується бортпровідниця.

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? Під одним небом Британський авіаперевізник British Airways планує скоротити 12 тисяч співробітників з 42 країн. Його французький конкурент Air France у зв'язку з пандемією скорочує понад 7500 співробітників. Британський авіаперевізник Easy Jet виходить із довгострокового падіння попиту. Концерн планує скоротити чисельність співробітників на 30 відсотків: роботу можуть втратити до 4500 людей.

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? Тихше їдеш, далі будеш Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? Важке обладнання Німецький концерн MTU Aero Engines AG планує скоротити численність співробітників на 15 відсотків. На виробника авіаційних двигунів із Мюнхена працює 10 тисяч людей в усьому світі. Під загрозою скорочення - до 1500 місць. У 2019 році MTU Aero Engines AG увійшов до топ-ліги біржевого індексу DAX.

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? Моду скасовано? Карантин відбив у багатьох бажання купувати нові речі. Падіння споживацької активності відчула торгівля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof припускає закриття одразу 80 зі 170 своїх універмагів, асортимент яких значною мірою становить одяг. Більш ніж п'ять тисяч співробітників з 28 тисяч можуть втратити роботу. На фото - протести проти закриття філіалів Karstadt у Ганновері.

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? Усі відпочивають Один із найбільших у світі туристичних концернів TUI через пандемію коронавірусної хвороби оголосив про скорочення восьми тисяч робочих місць. У керівництві компанії, що вже отримала фінансову допомогу від держави, заявили, що ці заходи є вимушеними, щоб скоротити представництва концерну в світі. Концерн розраховує скорочення зменшення адміністративних відрахувань на 30 відсотків. Автор: Марина Борисова

