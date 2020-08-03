Коронавірус: кожні 15 секунд у світі помирає один пацієнт з COVID-19

Кількість жертв пандемії коронавірусної інфекції, за даними служб, що відстежують і аналізують статистичні дані, у всьому світі перевищила 700000.

За підрахунками агенції Reuters, що ґрунтуються на даних за останні два тижні, в середньому кожні 24 години від наслідків COVID-19 помирає майже 5900 осіб. Це становить 247 осіб на годину, або одну людину кожні 15 секунд.

Найбільше загиблих зареєстровано в США, Бразилії, Індії та Мексиці.

Читайте також: Коронавірус в Україні: зафіксовано абсолютний антирекорд

Так, станом на ранок 5 серпня у США, за даними Університету Джонса Хопкінса, загальна кількість жертв пандемії в Сполучених Штатах становить 156807 осіб. Загалом від початку пандемії у США зафіксовано понад 4,7 мільйона випадків зараження коронавірусом.

На другій сходинці за кількістю загиблих перебуває Бразилія, де кількість загиблих наближається до позначки 100 тисяч, а загальна кількість інфікованих становить вже понад 2,8 мільйона. Третє місце за кількістю загиблих посідає Індія, де від наслідків COVID-19 померли 39795 хворих.

Читайте також: COVID-19: У Парижі хочуть зобов'язати носити маски просто неба

Президент США Дональд Трамп, коментуючи зростання захворюваності, заявив, що спалах під контролем настільки, наскільки це можливо в Сполучених Штатах. "Вони вмирають, це правда. Він такий, який він є. Але це не означає, що ми не робимо все можливе. Він під контролем настільки, наскільки ви можете контролювати його. Це жахлива чума.", - сказав Трамп в інтерв'ю новинному сайту Axios.

У Німеччині - понад 740 інфікованих за добу

Між тим за минулу добу в Німеччині виявлено 741 новий випадок зараження коронавірусом, повідомив інститут імені Роберта Коха. Загальна кількість інфікованих за час епідемії сягнула 212022 осіб, від наслідків зараження коронавірусом померли 9168 осіб.