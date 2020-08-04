Коронавірус в Україні: зафіксовано абсолютний антирекорд

В Україні за останню добу зафіксовано 1271 новий випадок зараження COVID-19, що є абсолютним антирекордом за весь час спостережень в країні. Про це свідчать дані, опубліковані у середу, 5 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони. Померли за минуло добу 24 раніше хворих, одужали від COVID-19 - 914 хворих.

Днем раніше, 4 серпня, було зафіксовано 1061 новий випадок зараження COVID-19, 3 серпня повідомлялося про 990 інфікованих, 2 серпня - 1112 інфікованих, 1 серпня - 1172 випадки.

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Попередній абсолютний антирекорд був зафіксований 30 липня - 1197 нових заражених коронавірусом.

Кількість інфікованих за наростальним підсумком із початку пандемії становить на ранок 5 серпня 75,5 тисячі осіб, померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1788 раніше хворих.

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Нині в Україні на COVID-19 хворіють 33089 осіб, що на 1247 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (156), Харківській (146), Івано-Франківській областях (127) і Києві (150).