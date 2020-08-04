 Коронавірус в Україні: зафіксовано абсолютний антирекорд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: зафіксовано абсолютний антирекорд

В Україні за добу виявлено 1271 новий випадок зараження коронавірусом. Це абсолютний антирекорд від початку спалаху епідемії COVID-19 у країні.

Коронавірус: в Україні зростає кількість інфікованих

Коронавірус: в Україні зростає кількість інфікованих

В Україні за останню добу зафіксовано 1271 новий випадок зараження COVID-19, що є абсолютним антирекордом за весь час спостережень в країні. Про це свідчать дані, опубліковані у середу, 5 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони. Померли за минуло добу 24 раніше хворих, одужали від COVID-19 - 914 хворих.

Днем раніше, 4 серпня, було зафіксовано 1061 новий випадок зараження COVID-19, 3 серпня повідомлялося про 990 інфікованих, 2 серпня - 1112 інфікованих, 1 серпня - 1172 випадки.

Читайте також: "Червона зона" карантину в Україні через COVID: демарш Луцька і Тернополя

Попередній абсолютний антирекорд був зафіксований 30 липня - 1197 нових заражених коронавірусом.

Кількість інфікованих за наростальним підсумком із початку пандемії становить на ранок 5 серпня 75,5 тисячі осіб, померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1788 раніше хворих.

Читайте також: У МОЗ пояснили правила поділу України на карантинні зони

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 33089 осіб, що на 1247 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (156), Харківській (146), Івано-Франківській областях (127) і Києві (150).

  • Легендарний Cirque du Soleil

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Цирк лишився, артисти поїхали

    Легендарний цирк Cirque du Soleil подав заяву про захист від банкрутства після трьох місяців простої у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Популярний цирк оголосив про скорочення 3480 з п'яти тисяч своїх співробітників. Cirque du Soleil, що базується в канадському Монреалі, назвав причиною таких кроків "величезний збій і примусове закриття шоу внаслідок пандемії COVID-19".

  • Авіакосмічний концерн Airbus

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під крилом, але без захисту

    Про масові скорочення попередив і європейський авіакосмічний концерн Airbus. Він має намір скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту внаслідок пандемії COVID-19. Роботу може втратити кожен шостий співробітників секції транспортних літаків – найважливішої та найбільшої в Airbus. Лише в Німеччині мають бути скорочені 5100 робочих місць.

  • Бортпровідниця Lufthansa

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Питання висить у повітрі

    Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa потрапив до турбулентної зони через коронавірус. Авіаконцерн був виключений з фондового індексу DAX після 32 років. Компанія отримає дев'ять мільярдів євро як пряму фінансову допомогу та державні кредитні гарантії, але під загрозою 26 тисяч робочих місць. "У разі аварійної ситуації ми рятуємо вас, а хто врятує нас?" - запитується бортпровідниця.

  • Літак Air France

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під одним небом

    Британський авіаперевізник British Airways планує скоротити 12 тисяч співробітників з 42 країн. Його французький конкурент Air France у зв'язку з пандемією скорочує понад 7500 співробітників. Британський авіаперевізник Easy Jet виходить із довгострокового падіння попиту. Концерн планує скоротити чисельність співробітників на 30 відсотків: роботу можуть втратити до 4500 людей.

  • Тихіше їдеш, далі будеш

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Тихше їдеш, далі будеш

    Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.

  • Німецький концерн MTU Aero Engines AG

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Важке обладнання

    Німецький концерн MTU Aero Engines AG планує скоротити численність співробітників на 15 відсотків. На виробника авіаційних двигунів із Мюнхена працює 10 тисяч людей в усьому світі. Під загрозою скорочення - до 1500 місць. У 2019 році MTU Aero Engines AG увійшов до топ-ліги біржевого індексу DAX.

  • Протести в Ганновері працівників концерну Galeria Karstadt Kaufhof

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Моду скасовано?

    Карантин відбив у багатьох бажання купувати нові речі. Падіння споживацької активності відчула торгівля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof припускає закриття одразу 80 зі 170 своїх універмагів, асортимент яких значною мірою становить одяг. Більш ніж п'ять тисяч співробітників з 28 тисяч можуть втратити роботу. На фото - протести проти закриття філіалів Karstadt у Ганновері.

  • Туристичний концерн TUI

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Усі відпочивають

    Один із найбільших у світі туристичних концернів TUI через пандемію коронавірусної хвороби оголосив про скорочення восьми тисяч робочих місць. У керівництві компанії, що вже отримала фінансову допомогу від держави, заявили, що ці заходи є вимушеними, щоб скоротити представництва концерну в світі. Концерн розраховує скорочення зменшення адміністративних відрахувань на 30 відсотків.

    Автор: Марина Борисова


Також за темою

Ukraine Ivano-Frankivsk | Coronatests

Коронавірус в Україні: 1061 новий випадок за добу 04.08.2020

В Україні за добу виявлено 1061 новий випадок зараження COVID-19, 26 осіб серед раніше хворих померли.

Ukraine Ivano-Frankivsk | Coronatests

Коронавірус в Україні: нових випадків менше тисячі вперше за останні дні 03.08.2020

За добу в Україні зафіксовано 990 нових випадків COVID-19. Цей показник є меншим за одну тисячу вперше за останні п'ять діб.

Ukraine Kiew Coronavirus

COVID-19 в Україні: понад тисячу нових випадків за добу 29.07.2020

В Україні протягом доби виявлено 1022 нові випадки зараження COVID-19, 21 особа сред раніше хворих померла.

Реклама

Докладно

Нападник на філію банку в Києві вимагав спілкування з журналістами

Як журналісти ризикують стати поплічниками злочинців

Вдруге українці стали свідками утримання заручників зловмисниками, які вимагали уваги ЗМІ. До їхньої ролі є питання.  

Судно-трубоукладач академік Черський

В Берліні закликали уникнути ескалації навколо Nord Stream 2

У США немає причин для санкцій щодо "Північного потоку-2", вважає міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  