Коронавірус: число інфікованих у світі перевищило 18 мільйонів

Від початку пандемії кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у світі подолала позначку у 18 мільйонів, зафіксував у понеділок, 3 серпня, Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США). За його даними, станом на 3 серпня від пов'язаних з інфекцією захворювань у світі померли понад 689 тисяч осіб, вилікувалися понад 10,6 мільйона.

Коронавірус у США

У Сполучених Штатах Америки, за даними онлайн-ресурсу Worldometer, число випадківінфікування коронавірусом збільшилося за добу щонайменше на 49 тисяч осіб. Загалом від початку спостереження новим коронавірусом в США заразилися понад 4,81 мільйона осіб. За добу від наслідків COVID-19 померли 467 осіб. Всього, станом на ранок 3 серпня зафіксовано 158,4 тисячі летальних випадків.

Бразилія - понад 1,8 мільйона інфікованих

У Бразилії, яка посідає друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, станом на ранок 3 серпня за останню добу зафіксовано понад 25 тисяч нових випадків захворювання. В результаті загальна кількість інфікованих в країні від початкупандемії налічує вже понад 2,7 мільйона осіб, кількість летальних випадків наближається до позначки у 100 тисяч осіб.

Індія - на третій сходінці

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія. За минулу добу, за даними МОЗ країни, число тих, хто заразився коронавірусом, зросла на понад 52 тисячі, перевищивши 1,8 мільйона випадків. Число летальних випадків за добу збільшилася на 771 до 38,1 тисячі, одужали понад 1,14 мільйона осіб.

У Німеччині - понад 500 випадків за добу

За минулу добу в Німеччині виявлено 509 нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Про це повідомив інститут імені Роберта Коха (RKI). Загальна кількість зареєстрованих від початку епідемії хворих збільшилася до 210402.

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Від наслідків хвороби COVID-19, викликаної новим вірусом, від початку пандемії померли 9148 пацієнтів, за минулу добу зафіксовано сім летальних випадків.