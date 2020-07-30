Коронавірус: число інфікованих у світі перевищило 18 мільйонів
У США тільки протягом минулої доби зафіксовано майже 50 тисяч нових випадків зараження COVID-19, а у Бразилії - понад 25 тисяч.
Від початку пандемії кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у світі подолала позначку у 18 мільйонів, зафіксував у понеділок, 3 серпня, Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США). За його даними, станом на 3 серпня від пов'язаних з інфекцією захворювань у світі померли понад 689 тисяч осіб, вилікувалися понад 10,6 мільйона.
Коронавірус у США
У Сполучених Штатах Америки, за даними онлайн-ресурсу Worldometer, число випадківінфікування коронавірусом збільшилося за добу щонайменше на 49 тисяч осіб. Загалом від початку спостереження новим коронавірусом в США заразилися понад 4,81 мільйона осіб. За добу від наслідків COVID-19 померли 467 осіб. Всього, станом на ранок 3 серпня зафіксовано 158,4 тисячі летальних випадків.
Бразилія - понад 1,8 мільйона інфікованих
У Бразилії, яка посідає друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, станом на ранок 3 серпня за останню добу зафіксовано понад 25 тисяч нових випадків захворювання. В результаті загальна кількість інфікованих в країні від початкупандемії налічує вже понад 2,7 мільйона осіб, кількість летальних випадків наближається до позначки у 100 тисяч осіб.
Індія - на третій сходінці
На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія. За минулу добу, за даними МОЗ країни, число тих, хто заразився коронавірусом, зросла на понад 52 тисячі, перевищивши 1,8 мільйона випадків. Число летальних випадків за добу збільшилася на 771 до 38,1 тисячі, одужали понад 1,14 мільйона осіб.
У Німеччині - понад 500 випадків за добу
За минулу добу в Німеччині виявлено 509 нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Про це повідомив інститут імені Роберта Коха (RKI). Загальна кількість зареєстрованих від початку епідемії хворих збільшилася до 210402.
Від наслідків хвороби COVID-19, викликаної новим вірусом, від початку пандемії померли 9148 пацієнтів, за минулу добу зафіксовано сім летальних випадків.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Tesla упевнено пішла на обгін
У розпал пандемії COVID-19 Tesla стрімко обігнала таких своїх конкурентів Toyota і Volkswagen, здобувши титул найдорожчого автовиробника в світі. При цьому обсяги продажів Tesla в порівнянні з традиційними гігантами є невеликими. У другому кварталі 2020 року акції цієї компанії підскочили більш ніж удвічі. Зокрема, і завдяки заводу Tesla в Шанхаї, який старанно виробляє авто для китайського ринку.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Netflix - "чилити" перед екраном
За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Фітнес вдома
Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Коронавірусні мільярдери
Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вдома на зв'язку
Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Ігрові прибутки
Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вперед на вітрилах стрімінгу
База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Домашній бізнес
Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Порожні полиці
Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Безпека передусім
Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.