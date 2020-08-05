Коронавірус в Україні: антирекорд другий день поспіль

В Україні другий день поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом сягає рекордних позначок. Так, за останню добу зафіксовано 1318 нових випадків, що є абсолютним антирекордом за весь час спостережень в країні. Про це свідчать дані, опубліковані у четвер, 6 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони. Померла за минуло добу 31 особа, одужали від COVID-19 - 997 хворих.

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Днем раніше, 5 серпня, був зафіксований 1271 новий випадок зараження COVID-19, 4 серпня повідомлялося про 1061 інфікованого, 3 серпня повідомлялося про 990 випадків.

Кількість інфікованих за наростальним підсумком із початку пандемії становить на ранок 6 серпня 76,8 тисячі осіб, померли від початку пандемії від коронавірусної хвороби 1819 раніше хворих.

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Нині в Україні на COVID-19 хворіють 32 445 осіб, що на 290 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (197), Харківській (142), Івано-Франківській областях (127) і Києві (180).