Коронавірус в Україні: 5231 новий випадок за добу, 90 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 5231 новий випадок зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в неділю, 17 жовтня. Напередодні повідомляли про рекордне добове число інфікувань - 6410.

За минулу добу померли 90 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 1264 пацієнти одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Харківській області (589) та Києві (453).

Всього за період епідемії COVID-19 в Україні зафіксували близько 299 тисяч випадків інфікування, 5607 людей із коронавірусом померли, більш ніж 125 тисяч пацієнтів одужали.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України подовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року і вніс низку змін, зокрема, щодо дозволеної кількості людей у масових зібраннях і нових критеріїв для визначення "червоної" зони.

Також уряд встановив шкільні канікули з 15 до 30 жовтня. Після їхнього закінчення можливе переведення на дистанційну форму навчання.

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