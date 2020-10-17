 Коронавірус в Україні: 5231 новий випадок за добу, 90 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

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Коронавірус в Україні: 5231 новий випадок за добу, 90 померлих

В Україні за останню добу підтвердили 5231 новий випадок зараження коронавірусом, 90 людей померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області та Києві.

В Україні за останню добу зафіксували 5231 новий випадок зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 5231 новий випадок зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 5231 новий випадок зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в неділю, 17 жовтня. Напередодні повідомляли про рекордне добове число інфікувань - 6410.

За минулу добу померли 90 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 1264 пацієнти одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Харківській області  (589) та Києві (453).

Всього за період епідемії COVID-19 в Україні зафіксували близько 299 тисяч випадків інфікування, 5607 людей із коронавірусом померли, більш ніж 125 тисяч пацієнтів одужали.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України подовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року і вніс низку змін, зокрема, щодо дозволеної кількості людей у масових зібраннях і нових критеріїв для визначення "червоної" зони.

Також уряд встановив шкільні канікули з 15 до 30 жовтня. Після їхнього закінчення можливе переведення на дистанційну форму навчання.

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