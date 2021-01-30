 Коронавірус в Україні: 4310 нових випадків зараження за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: 4310 нових випадків зараження за добу

В Україні за останню добу зафіксували 4310 нових випадків зараження коронавірусом. Померли 129 людей, у яких підтвердили інфікування.

Коронавірус в Україні: 4310 нових випадків зараження за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 4310 нових випадків зараження коронавірусом. Про це в суботу, 6 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено 4,9 тисячі нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 129 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 7158 людей. Водночас у країні за добу провели 41410 тестувань, зокрема методом ПЛР - 25590 тестів, методом ІФА - 15820.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,24 мільйона. При цьому загальна кількість підтверджених летальних випадків внаслідок COVID-19 склала понад 23,5 тисяч. 

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