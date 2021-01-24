 Коронавірус в Україні: 2779 нових випадків зараження за добу, 133 жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: 2779 нових випадків зараження за добу, 133 жертви

В Україні за останню добу зафіксували 2779 нових випадків зараження коронавірусом. Померли 133 людини, в яких підтвердили інфікування.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 2779 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізована 891 особа. Про це у вівторок, 26 січня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько 2,5 тисячі нових випадків.

За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 133 особи, в яких підтвердили зараження коронавірусом, водночас одужали 12538 людей. У країні провели за добу 32030 тестувань, зокрема методом ПЛР - 16589 тестів, методом ІФА - 15441.

Читайте також: Зеленський пообіцяв українцям вакцинацію від коронавірусу вже у лютому

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Читайте також: Коронавірус: що треба знати про захисні маски

Нагадаємо, що найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч.

Дивитись відео 01:25

Чому віруси мутують? І чи небезпечно це для людей? (15.01.2021)

Також за темою

Ukraine Kiew Coronavirus Test

Коронавірус в Україні: 3915 нових випадків за добу, 2079 госпіталізованих 24.01.2021

В Україні зафіксували 3915 нових випадків зараження коронавірусом за добу, госпіталізовано понад дві тисячі осіб.

Ukraine

Коронавірус в Україні: кількість нових випадків впала до 2,5 тисячі 25.01.2021

В Україні в перший день після завершення локдауну повідомили про 2516 нових випадків зараження коронавірусом за останню добу.

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: 5583 нових випадків, 241 померлий за добу 21.01.2021

За минулу добу в Україні госпіталізували 1811 людей з коронавірусом, а 241 особа з діагнозом COVID-19 померла. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві, Запорізькій та Львівській областях.

Реклама

Докладно

Коронавірус здатний мутувати під час розмноження

Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

Науковці побоюються, що слабкі вакцини чи пізнє друге щеплення можуть сприяти поширенню вірусу чи його стійкості.  

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Денис Шмигаль анонсував заходи для зменшення тарифів

Сред запропонованих кроків - гранична ціна на газ, спрощення доступу до субсидій та укрупнення облгазів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  