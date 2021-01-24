Коронавірус в Україні: 2779 нових випадків зараження за добу, 133 жертви

За минулу добу в Україні зафіксовано 2779 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізована 891 особа. Про це у вівторок, 26 січня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько 2,5 тисячі нових випадків.

За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 133 особи, в яких підтвердили зараження коронавірусом, водночас одужали 12538 людей. У країні провели за добу 32030 тестувань, зокрема методом ПЛР - 16589 тестів, методом ІФА - 15441.

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Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

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Нагадаємо, що найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч.