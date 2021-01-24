Коронавірус в Україні: кількість нових випадків впала до 2,5 тисячі

За минулу добу в Україні зафіксовано 2516 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовано 1166 осіб. Про це в понеділок, 25 січня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько чотирьох тисяч нових випадків.

За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 63 особи, в яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 5783 людини. У країні провели за добу 13962 тестування, зокрема методом ПЛР - 10573 тестів, методом ІФА - 3389.

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Найбільша кількість підтверджених випадків зараження за останню добу була зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та в Києві (146).

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Нагадаємо, що з 8 до 24 січня на всій території України діяв посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Як зазначив у соцмережі Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з 25 січня країна повертається до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.

Найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч.

