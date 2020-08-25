Коронавірус в Україні: 2462 нові випадки за добу, 33 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 2462 нові випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у понеділок, 14 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 33 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 650 пацієнтів одужали.

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Зафіксоване за останню добу число нових випадків - не найвище в Україні з початку пандемії COVID-19. Про найвищий показник повідомляли 11 вересня - 3144 нових випадків.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях, а також у Києві (168 нових випадків).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 156 797 випадків інфікування, 3211 людей з коронавірусом померли, 69543 пацієнти одужали.

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Нагадаємо, про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 72 померлих - повідомляли 12 вересня.