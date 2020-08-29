Коронавірус в Україні: 2096 нових випадків

В Україні за останню добу зафіксували 2096 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у неділю, 30 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу зафіксували 35 померлих, у яких підтвердили зараження коронавірусом і 596 випадків одужання.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148), Хмельницькій (105) областях, а також у Києві (109).

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 119074 випадків інфікування, 2527 людей з коронавірусом померли, 56734 пацієнти одужали.

29 серпня повідомлялося про рекордний 2481 новий випадок зараження коронавірусом за попередню добу, а 27 серпня про найбільшу на той час кількість жертв від коронавірусу - 49 померлих за добу.

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