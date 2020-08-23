Коронавірус в Україні: 1799 нових випадків за добу, 22 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 1799 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у понеділок, 24 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 22 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 289 пацієнтів одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Чернівецькій (241), Івано-Франківській (170), Одеській (145), Харківській (141) і Львівській (142) областях, а також у Києві (209).

Загалом за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 106 757 випадків інфікування, 2293 людини з коронавірусом померли, 52 524 пацієнти одужали.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19.

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