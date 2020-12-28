Коронавірус: уряд Швеції просить повноважень для запровадження обмежень

Уряд Швеції в рамках боротьби з епідемією коронавірусу в країні має намір отримати повноваження, які дозволять йому запровадити широкі карантинні обмеження і штрафи за їх недотримання. Міністерка охорони здоров'я Швеції Лєна Ґалленгрен у понеділок, 28 грудня, заявила, що уряд хоче отримати право на запровадження обмежень роботи громадського транспорту, закриття магазинів, торговельних центрів, інших закладів та установ і встановлення максимально дозволеної кількості учасників для зборів у громадських місцях. Також уряд хоче отримати можливість впроваджувати штрафи за порушення карантинних обмежень. Міністерка також зазначила, що уряд розраховує отримати ці повноваження від парламенту до 10 січня.

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Відповідно до чинного законодавства Швеції уряд не має повноважень на вжиття заходів, які призводять до обмеження суспільного життя. Це може зробити тільки парламент, від якого й очікують ухвалення нових законів, які розширять повноваження уряду і допоможуть обмежити поширення коронавірусу в країні.

Як повідомлялось, до цього часу Швеція дотримувалася власної стратегії боротьби з коронавірусом, але через високі показники з кількості заражень і смертей, у порівнянні з іншими країнами, король Швеції Карл XVI Густав оголосив цю стратегію "невдалою".

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До Різдва Швеція з населенням у 10,3 мільйона осіб підійшла з показниками у майже 400 тисяч інфікованих і понад 8 тисячами летальних випадків.

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Нагадаємо, у часи пандемії COVID-19 до Швеції була прикута особлива увага, оскільки влада країни здійснює відмінну від інших європейських країн політику - уряд у Стокгольмі відхиляв локдаун як засіб протидії поширенню коронавірусу. Нині у країні діють "м'які" протиепідемічні правила, які переважно носять рекомендаційний характер.

Дивитись відео 01:15 Поділитись У Швеції скасували коронавірусні обмеження для літніх людей (23.10.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kLVA У Швеції скасували коронавірусні обмеження для літніх людей (23.10.2020)