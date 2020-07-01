Коронавірус: у США новий антирекорд добових заражень

Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у США за добу перевищила попередній антирекорд і становила 57683. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса станом на ранок суботи, 4 липня. Загальна кількість інфікованих вірусом SARS-CoV-2 у країні зросла до 2,8 мільйона, померлих від коронавірусу - до 129405 (добовий приріст 728 випадків).
За США, які мають найвищі показники у світі з поширення коронавірусу, слідує Бразилія, де загальна кількість заражених зросла до 1,54 мільйона, повідомляє міністерство охорони здоров'я країни. За останню добу там виявлено 42223 нових випадки. Загалом від хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус, в Бразилії померли 63,2 тисячі осіб, за останні 24 години - 1290 пацієнтів.
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Третє місце у світі за показниками поширення коронавірусу зберігається за Росією, де загалом виявлено 666,9 тисячі заражених коронавірусом, 9,8 тисячі людей померли.
Загалом у світі станом на ранок 4 липня зафіксовано 11,1 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них 525,2 тисячі - летальні.
"Другий пік"
Між тим директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Раян прокоментував припущення влади деяких країн і експертів щодо наближення другої хвилі коронавірусу. "Упевненості в тому, що прийде друга хвиля, немає", - заявив він журналістам.
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За його словами, нове зростання числа тих, хто заразився коронавірусом, що фіксується в різних країнах, слід розглядати "не як другу хвилю, а як другий пік першої хвилі". Новий пік пов'язаний з тим, що раніше у цих країнах вірус не був подоланий до кінця, щоб завадити поширенню хвороби COVID-19. У ВООЗ пояснили, що й надалі мають послідовно дотримуватись такі заходи, як гігієна рук, соціальна дистанція та ізоляція заражених.
Раян наголосив, що потенціал для другої хвилі залишається, і вона може спричинитись взимку, коли люди більше, ніж зараз, збиратимуться у приміщеннях. Крім того, існує ймовірність, що вірус таки реагує на температуру, додав директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій.
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Маски в історії, релігії та культурі
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Маски в історії, релігії та культурі
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Маски в історії, релігії та культурі
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Маски в історії, релігії та культурі
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Маски в історії, релігії та культурі
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Маски в історії, релігії та культурі
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Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя сюжету
Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії "Маска" (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.
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Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя жаху
Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. "Крик" цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні лави. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка "Крик".
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Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя авангарду
"Авіньйонські дівиці" - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.
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Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя відсутності
У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так "Ім'ярек" (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.
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Маски в історії, релігії та культурі
Обличчя традиції
Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.
Автор: Максим Нелюбін