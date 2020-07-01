 Коронавірус: у США новий антирекорд добових заражень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2020

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Коронавірус: у США новий антирекорд добових заражень

Протягом минулої доби у США виявлено 57,7 тисячі нових заражень вірусом SARS-CoV-2. Загальну ситуацію у світі з поширення коронавірусу у ВООЗ оцінюють як "другий пік першої хвилі".

Хворий з коронавірусом і медик у лікарні Лос-Анжелеса

Хворий з коронавірусом і медик у лікарні Лос-Анжелеса

Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у США за добу перевищила попередній антирекорд і становила 57683. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса станом на ранок суботи, 4 липня. Загальна кількість інфікованих вірусом SARS-CoV-2 у країні зросла до 2,8 мільйона, померлих від коронавірусу - до 129405 (добовий приріст 728 випадків).

За США, які мають найвищі показники у світі з поширення коронавірусу, слідує Бразилія, де загальна кількість заражених зросла до 1,54 мільйона, повідомляє міністерство охорони здоров'я країни. За останню добу там виявлено 42223 нових випадки. Загалом від хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус, в Бразилії померли 63,2 тисячі осіб, за останні 24 години - 1290 пацієнтів.

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Третє місце у світі за показниками поширення коронавірусу зберігається за Росією, де загалом виявлено 666,9 тисячі заражених коронавірусом, 9,8 тисячі людей померли.

Загалом у світі станом на ранок 4 липня зафіксовано 11,1 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них 525,2 тисячі - летальні. 

"Другий пік"

Між тим директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Раян прокоментував припущення влади деяких країн і експертів щодо наближення другої хвилі коронавірусу. "Упевненості в тому, що прийде друга хвиля, немає", - заявив він журналістам.

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За його словами, нове зростання числа тих, хто заразився коронавірусом, що фіксується в різних країнах, слід розглядати "не як другу хвилю, а як другий пік першої хвилі". Новий пік пов'язаний з тим, що раніше у цих країнах вірус не був подоланий до кінця, щоб завадити поширенню хвороби COVID-19. У ВООЗ пояснили, що й надалі мають послідовно дотримуватись такі заходи, як гігієна рук, соціальна дистанція та ізоляція заражених.

Раян наголосив, що потенціал для другої хвилі залишається, і вона може спричинитись взимку, коли люди більше, ніж зараз, збиратимуться у приміщеннях. Крім того, існує ймовірність, що вірус таки реагує на температуру, додав директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

  • Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя епідемії

    Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

  • Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя страждання

    Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

  • Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя культу

    Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

  • Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику Острів (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Куленепробивне обличчя

    Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику "Острів" (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

  • Обличчя анонімності

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя анонімності

    Розкішні венеціанські маски в минулому носили не тільки під час карнавалу - свята анонімної вседозволеності. Збіднілих патриціїв, замаскованих під жебраків, маски захищали від нескромних поглядів, коли ті просили милостиню. Знаменитості в масках подорожували інкогніто.

  • Обличчя інтриги Від Маскараду Лермонтова до Привида опери: костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя інтриги

    Від "Маскараду" Лермонтова до "Привида опери": костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

  • Обличчя гламуру У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів Очі без обличчя (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя гламуру

    У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів "Очі без обличчя" (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

  • Обличчя потойбічного світу У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя потойбічного світу

    У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

  • Обличчя перевтілення Стереотипні ролі і маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя перевтілення

    Стереотипні ролі й маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

  • Обличчя іміджу Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя іміджу

    Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

  • Обличчя невидимки Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя невидимки

    Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

  • Обличчя акціонізму Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя акціонізму

    Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

  • Обличчя сюжету Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії Маска (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя сюжету

    Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії "Маска" (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

  • Обличчя жаху Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. Крик цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні ряди. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка Крик.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя жаху

    Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. "Крик" цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні лави. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка "Крик".

  • Обличчя авангарду Авіньйонські дівиці - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя авангарду

    "Авіньйонські дівиці" - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

  • Обличчя відсутності У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так Ім'ярек (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя відсутності

    У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так "Ім'ярек" (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

  • Обличчя традиції Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як вжитися в роль за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя традиції

    Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Автор: Максим Нелюбін


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