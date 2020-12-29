 Коронавірус у Німеччині: вперше більше тисячі жертв COVID-19 за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус у Німеччині: вперше більше тисячі жертв COVID-19 за добу

За вівторок у Німеччині зафіксували 1 129 смертей від COVID-19. Водночас кількість нових випадків інфікування коронавірусом є меншою у порівнянні з попереднім тижнем.

Відділення інтенсивної терапії лікарні у німецькому Аахені

Відділення інтенсивної терапії лікарні у німецькому Аахені

Кількість нових смертей пов'язаних з коронавірусом у Німеччині протягом минулої доби сягнула 1 129. Про це свідчать опубліковані у середу, 30 грудня, дані Інституту імені Роберта Коха (RKI).

Ця цифра не лише стала новим рекордом, але й вперше перетнула позначку у 1 000 смертей за добу. Попередній рекорд було зафіксовано рівно тиждень тому - у середу, 23 грудня, кількість померлих внаслідок COVID-19 в Німеччині склала 962 особи.

Читайте також: Нова мутація коронавірусу була в Німеччині вже в листопаді

Кількість нових заражень коронавірусом трохи зменшилась

Водночас у порівнянні з даними тижневої давності в країні незначно зменшилося число виявлених випадків інфікування коронавірусом протягом доби. Якщо цієї середи їх було 22 459, то тиждень тому - 24 740.

Водночас в RKI раніше попередили, що ці цифри можна порівнювати лише з обережністю. В інституті очікують, що у різдвяно-новорічний період кількість проведених тестів та періодичність звітування місцевих служб охорони здоров'я будуть меншими. 

Читайте також: Дві третини жителів Німеччини хочуть вакцинуватися від COVID-19 - опитування

Більше 32 тисяч жертв COVID-19 з початку пандемії

Таким чином загальна кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом від початку пандемії COVID-19 в Німеччині значно перевищила 1,6 мільйона. Також від хвороби чи пов'язаних з нею ускладнень у країні померли 32 107 людей. Більше 1,3 мільйона осіб вже одужали.

Наразі найбільш ураженими коронавірусом землями Німеччини є східні Саксонія та Тюрингія. Натомість, Нижня Саксонія поки залишається землею, в якій кількість нових випадків коронавірусу, зафіксованих протягом минулого тижня з розрахунку на 100 тисяч населення, є найнижчою.

Дивитись відео 02:18

Новий "безвіз" - довідка про щеплення від "ковіду"? (23.12.2020)

Також за темою

Aachen Coronavirus - Intensivstation Coronapatient

Нова мутація коронавірусу була в Німеччині вже в листопаді 29.12.2020

У клініці Charité підтвердили мутацію коронавірусу у пробі пацієнта, який захворів на COVID-19 ще в листопаді.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktor WHO

Гендиректор ВООЗ: Коронавірус - це не остання пандемія 27.12.2020

Тедрос Адханом Гебреєсус нагадав про циклічність пандемій і закликав збільшити інвестиції в системи охорони здоров'я у всьому світі.

Leerer Klassenraum in Halle

Коронавірус: у Нижній Саксонії скасовують загальний шкільний обов'язок 10.12.2020

Задля стримання поширення коронавірусу у німецькій федеральній землі Нижня Саксонія вирішили надати учням можливість тимчасово відвідувати школу добровільно.

Реклама

Докладно

До медпрацівників під час пандемії COVID-19 прикута особлива увага

Медсестри про реалії роботи: виснажливо і мізерна зарплата

Складні умови праці змушують дедалі більше медпрацівників в Україні покидати або змінювати роботу, або їхати за кордон.  

Ski Resort Ukraine

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео)

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Як до цього ставляться місцеві? Чи бояться коронавірусу?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  