Коронавірус у Німеччині: вперше більше тисячі жертв COVID-19 за добу

Кількість нових смертей пов'язаних з коронавірусом у Німеччині протягом минулої доби сягнула 1 129. Про це свідчать опубліковані у середу, 30 грудня, дані Інституту імені Роберта Коха (RKI).

Ця цифра не лише стала новим рекордом, але й вперше перетнула позначку у 1 000 смертей за добу. Попередній рекорд було зафіксовано рівно тиждень тому - у середу, 23 грудня, кількість померлих внаслідок COVID-19 в Німеччині склала 962 особи.

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Кількість нових заражень коронавірусом трохи зменшилась

Водночас у порівнянні з даними тижневої давності в країні незначно зменшилося число виявлених випадків інфікування коронавірусом протягом доби. Якщо цієї середи їх було 22 459, то тиждень тому - 24 740.

Водночас в RKI раніше попередили, що ці цифри можна порівнювати лише з обережністю. В інституті очікують, що у різдвяно-новорічний період кількість проведених тестів та періодичність звітування місцевих служб охорони здоров'я будуть меншими.

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Більше 32 тисяч жертв COVID-19 з початку пандемії

Таким чином загальна кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом від початку пандемії COVID-19 в Німеччині значно перевищила 1,6 мільйона. Також від хвороби чи пов'язаних з нею ускладнень у країні померли 32 107 людей. Більше 1,3 мільйона осіб вже одужали.

Наразі найбільш ураженими коронавірусом землями Німеччини є східні Саксонія та Тюрингія. Натомість, Нижня Саксонія поки залишається землею, в якій кількість нових випадків коронавірусу, зафіксованих протягом минулого тижня з розрахунку на 100 тисяч населення, є найнижчою.