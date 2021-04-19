Коронавірус: США суттєво розширили список країн, до яких не рекомендують подорожувати

США суттєво розширили перелік країн, до яких не рекомендовані подорожі через ситуацію з коронавірусом, повідомляється на сайті Державного департаменту США у середу, 21 квітня.

Загалом США додали до цього списку близько сотні країн, серед яких Німеччина, Великобританія, Франція, Канада, Мексика, Україна, Росія тощо.

Внаслідок рішення, ухваленого 20 квітня за місцевим часом, у цьому списку тепер міститься 131 країна, раніше їх було 34.

Між тим у Німеччині Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив, що частка заражень британським варіантом коронавірусу сягнула 95 відсотків. Через таке поширення мутації B 1.1.7 не можна розраховувати на зниження найближчим часом показника кількості заражень на 100 тисяч населення за сім днів, зазначив 21 квітня представник RKI.

Він нагадав, що ще чотири тижні тому серед заражених 70 відсотків становили ті, що інфікувався британським варіантом коронавірусу. Ця мутація є більш заразною і небезпечною, ніж первинний вірус SARS-CoV-2. Натомість мутації, виявлені у Південній Африці та Бразилії, лише у рідкісних випадках виявляються нині у Німеччині.

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