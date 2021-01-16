 У США зафіксували найбільшу добову кількість авіапасажирів за рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2021

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Новини

У США зафіксували найбільшу добову кількість авіапасажирів за рік

В американських аеропортах 12 березня зареєстрували майже 1,4 мільйона пасажирів. Це - найбільше число з 15 березня минулого року, однак все ще значно менше, ніж до початку пандемії коронавірусу.

Пасажири в аеропорту Денвера

Пасажири в аеропорту Денвера

В аеропортах США 12 березня перевірку на безпеку пройшли 1,357 мільйона пасажирів повідомила в суботу, 13 березня, Адміністрація транспортної безпеки країни. Це - найбільше число авіапасажирів з 15 березня 2020 року,.

Через пандемію коронавірусу в США значно скоротились авіаперевезення. Минулого року попит на перельоти впав на 60 відсотків, а в січні цього року - на 63 відсотки порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Однак зі зростанням кількості людей, яким вже зробили щеплення від коронавірусу, попит на авіаперевезення відновлюється. Утім, показник п'ятниці все ще на 38 відсотків нижчий від рівня, який фіксували до початку пандемії, зазначає інформагентство Reuters.

За три місяці від початку кампанії з масової вакцинації населення у США зробили вже понад 100 мільйонів ін'єкцій від коронавірусу. Про це повідомив Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Хоча б одну дозу вакцини отримав уже кожен четвертий дорослий американець.

  • літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Допомога - так, втручання - ні!

    Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

  • літак Czech Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Smartwings хоче "розумної" домовленості

    Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

  • літак Airline TAP

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    TAP: кредит чи поглинання?

    Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!

    Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Перші збитки за 48 років

    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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