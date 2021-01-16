У США зафіксували найбільшу добову кількість авіапасажирів за рік

В аеропортах США 12 березня перевірку на безпеку пройшли 1,357 мільйона пасажирів повідомила в суботу, 13 березня, Адміністрація транспортної безпеки країни. Це - найбільше число авіапасажирів з 15 березня 2020 року,.

Через пандемію коронавірусу в США значно скоротились авіаперевезення. Минулого року попит на перельоти впав на 60 відсотків, а в січні цього року - на 63 відсотки порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Однак зі зростанням кількості людей, яким вже зробили щеплення від коронавірусу, попит на авіаперевезення відновлюється. Утім, показник п'ятниці все ще на 38 відсотків нижчий від рівня, який фіксували до початку пандемії, зазначає інформагентство Reuters.

За три місяці від початку кампанії з масової вакцинації населення у США зробили вже понад 100 мільйонів ін'єкцій від коронавірусу. Про це повідомив Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Хоча б одну дозу вакцини отримав уже кожен четвертий дорослий американець.