Корабель "Союз" успішно пристикувався до МКС

Транспортний пілотований корабель (ТПК) "Союз МС-17" з російсько-американським екіпажем у середу, 14 жовтня, долетів до Міжнародної космічної станції (МКС) за надшвидкою схемою і пристикувався до неї трохи більше ніж за три години після старту.

"Союз МС-17" пристав до модуля "Зоря" через 3 години і 4 хвилини після старту, що стало рекордом швидкості польоту до станції. Зазвичай політ кораблів "Союз" до МКС триває близько шести годин, нагадує "Інтерфакс". Це - перший випадок застосування двохвиткової схеми польоту для пілотованих кораблів.

Російсько-американський екіпаж

На борту корабля перебуває новий екіпаж МКС у складі двох російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Кудь-Сверчкова та американської астронавтки Кетлін Рубінс.

Читайте також: Росія втрачає монополію на польоти до МКС - що далі?

Російський космонавт Іван Вагнер сфотографував з борту МКС пуск ракети-носія "Союз-2.1а", що вивела корабель на орбіту, а також стиковку. Фото він виклав в своєму мікроблозі в Twitter.

Очікується, що новий екіпаж МКС проведе на орбіті 177 діб і повернеться на Землю навесні 2021 року.

Наразі на борту МКС працюють російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також американський астронавт Крістофер Кессіді, які повернуться на Землю 22 жовтня.