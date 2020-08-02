 До МКС вирушив новий екіпаж | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2020

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Новини

До МКС вирушив новий екіпаж

Корабель "Союз МС-17" з трьома космонавтами на борту відправився до Міжнародної космічної станції. Підготовка до польоту проходила за дотримання суворих гігієнічних правил через пандемію COVID-19.

Американська астронавтка Кетлін Рубінс і російські космонавти Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Сверчков (зліва направо)

Американська астронавтка Кетлін Рубінс і російські космонавти Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Сверчков (зліва направо)

Ракета-носій "Союз-2.1а" з пілотованим космічним кораблем "Союз МС-17" вранці у середу, 14 жовтня, стартувала з космодрому Байконур у Казахстані. На борту корабля перебуває новий екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) у складі двох російських космонавтів, Сергія Рижикова і Сергія Кудь-Сверчкова, та американської астронавтки Кетлін Рубінс.

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Згодом ракета-носій "Союз-2.1а" вивела пілотований космічний корабель на орбіту. Після цього корабель відокремився від третього ступеня ракети-носія і взяв курс на МКС. Очікується, що цього разу політ корабля буде рекордно коротким і триватиме лише трохи більше трьох годин. Це вперше стане можливим завдяки двохвитковій схемі польоту.

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Підготовка до польоту проходила за суворих медико-санітарних умов та протиепідемічних заходів через пандемію коронавірусу. Напередодні в пресслужбі Центру підготовки космонавтів (ЦПК) ім. Ю.Гагаріна інформагенції "Інтерфакс" заявили "про тверду впевненість в неможливості потрапляння COVID-19 на борт МКС, оскільки екіпаж дисципліновано виконував всі необхідні противірусні заходи". У свою чергу Кетлін Рубінс розповіла, що екіпаж провів у карантині понад місяць і кілька разів проходив тести на коронавірус.

Очікується, що новий екіпаж МКС проведе на орбіті 177 діб і повернеться на Землю  навесні 2021 року.

Наразі на борту МКС працюють російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також американський астронавт Крістофер Кессіді, які повернуться на Землю 22 жовтня.

Дивитись відео 07:14

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  • Галактика Андромеди - зовсім поруч

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Галактика Андромеди - зовсім поруч

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  • Дельфін у космосі

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Дельфін у космосі

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  • Полярне сяйво

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Кольорова вистава у Фінляндії

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  • Нескінченний розмір Всесвіту

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Нескінченний розмір Всесвіту

    Польський фотограф Лукаш Суйка 31 жовтня 2019 року упіймав у кадр Юпітер та Місяць у незвичному ракурсі. Космічні тіла у цей день вишукувалися таким чином, що їх можна було сфотографувати так, коли Юпітер перебуває на передньому плані, а Місяць - виглядає маленькою кулькою на задньому тлі. Для здійснення цього фото знадобилася надзвичайна технічна точність і трохи фортуни.

  • Сонце під лупою

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Сонце під лупою

    На цій світлині фотографки Александри Харт Сонце зображене ніби під лупою. Частинки, які на фото здаються зовсім маленькими, насправді мають діаметр у тисячу кілометрів і постійно перебувають у русі. Щоб зробити цю неймовірну фотографію, було використано фотоекспозицію у 8.431 мілісекунди.

  • Полярне небо як полотно

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Полярне небо як полотно

    Багато років фотограф Томас Каст "полює" за полярними перламутровими хмарами. Це - достатньо рідкісне природнє явище у нижній стратосфері, яке спостерігається при аномально низьких температурах переважно у полярних широтах. Зрештою Касту вдалося відзняти ці хмари у Лапландії на півночі Фінляндії. У процесі зйомок хмари змінювали форму і колір - ніби хтось малював на небі.

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    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Зоряне небо над пустелею

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  • Лазерні технології у Всесвіті

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

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    Хоча цей знімок і виглядає ніби кадр з фантастичного фільму, але він не має нічого спільного з кіносагою "Зоряні війни". На фотографії зображені чотири лазерні промені, які спрямовані у напрямку галактик Магелланові Хмари. Завдяки цим лазерам створюються штучні "зірки", які використовуються для спостереження за турбулентністю в атмосфері Землі та її коригування.

    Автор: Марія Йон Санчес


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