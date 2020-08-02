До МКС вирушив новий екіпаж

Ракета-носій "Союз-2.1а" з пілотованим космічним кораблем "Союз МС-17" вранці у середу, 14 жовтня, стартувала з космодрому Байконур у Казахстані. На борту корабля перебуває новий екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) у складі двох російських космонавтів, Сергія Рижикова і Сергія Кудь-Сверчкова, та американської астронавтки Кетлін Рубінс.
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Згодом ракета-носій "Союз-2.1а" вивела пілотований космічний корабель на орбіту. Після цього корабель відокремився від третього ступеня ракети-носія і взяв курс на МКС. Очікується, що цього разу політ корабля буде рекордно коротким і триватиме лише трохи більше трьох годин. Це вперше стане можливим завдяки двохвитковій схемі польоту.
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Підготовка до польоту проходила за суворих медико-санітарних умов та протиепідемічних заходів через пандемію коронавірусу. Напередодні в пресслужбі Центру підготовки космонавтів (ЦПК) ім. Ю.Гагаріна інформагенції "Інтерфакс" заявили "про тверду впевненість в неможливості потрапляння COVID-19 на борт МКС, оскільки екіпаж дисципліновано виконував всі необхідні противірусні заходи". У свою чергу Кетлін Рубінс розповіла, що екіпаж провів у карантині понад місяць і кілька разів проходив тести на коронавірус.
Очікується, що новий екіпаж МКС проведе на орбіті 177 діб і повернеться на Землю навесні 2021 року.
Наразі на борту МКС працюють російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також американський астронавт Крістофер Кессіді, які повернуться на Землю 22 жовтня.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Полярне сяйво у Лапландії
Цей знімок фотограф Том Арчер зробив за температури повітря мінус 35 градусів Цельсія у Лапландії на півночі Фінляндії. Під час своєї поїздки тими краями він знайшов це самотнє дерево, яке й використав як мотив для своєї фотографії. Спочатку небо було затягнуте хмарами, але згодом випогодилося й очам фотографа відкрилося це полярне сяйво.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Космічне пекло
Цей знімок планетарної туманності був згодом таким чином опрацьований, що космос на ньому виглядає величезним вогняним м'ячом. Тим самим фотограф Пітер Ворд хотів нагадати про катастрофічні лісові пожежі в Австралії, у яких у 2019-2020 роках було знищено понад 12 мільйонів гектарів рослинності і безліч тварин.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Галактика Андромеди - зовсім поруч
На цій фотографії французького фотографа Ніколя Лефодо - галактика Андромеди, віддалена від Землі на понад два мільйони світлових років. Розмиті краї на фотографії створюють ілюзію близькості - і далекі зорі здаються дрібними пилинками. У вересні 2020 року цей знімок француза переміг на конкурсі фотографів-астрономів і приніс йому винагороду у 10 тисяч фунтів стерлінгів.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Дельфін у космосі
Цей космічний мотив, знятий фотографом Коннором Матерном, дуже нагадує голову дельфіна. Але насправді на знімку зображена газова хмара, яка оточує зірку світло-блакитного кольору, що розташована у центрі фотографії. Для того, щоб зробити цей неймовірний кадр, була застосована фотоекспозиція у цілих 33 години!
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Кольорова вистава у Фінляндії
Фінляндія відома своїм полярним сяйвом. А природний феномен, який зображений на цій фотографії, відомий як "зелена леді" - дехто бачить у зеленому сяйві силует жінки у чарівному вбранні, яке сяє зеленим, блакитним й рожевим кольорами.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Нескінченний розмір Всесвіту
Польський фотограф Лукаш Суйка 31 жовтня 2019 року упіймав у кадр Юпітер та Місяць у незвичному ракурсі. Космічні тіла у цей день вишукувалися таким чином, що їх можна було сфотографувати так, коли Юпітер перебуває на передньому плані, а Місяць - виглядає маленькою кулькою на задньому тлі. Для здійснення цього фото знадобилася надзвичайна технічна точність і трохи фортуни.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Сонце під лупою
На цій світлині фотографки Александри Харт Сонце зображене ніби під лупою. Частинки, які на фото здаються зовсім маленькими, насправді мають діаметр у тисячу кілометрів і постійно перебувають у русі. Щоб зробити цю неймовірну фотографію, було використано фотоекспозицію у 8.431 мілісекунди.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Полярне небо як полотно
Багато років фотограф Томас Каст "полює" за полярними перламутровими хмарами. Це - достатньо рідкісне природнє явище у нижній стратосфері, яке спостерігається при аномально низьких температурах переважно у полярних широтах. Зрештою Касту вдалося відзняти ці хмари у Лапландії на півночі Фінляндії. У процесі зйомок хмари змінювали форму і колір - ніби хтось малював на небі.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Зоряне небо над пустелею
Цей вражаючий знімок Чумацького шляху був зроблений у пустелі Ваді-Рам в Йорданії. Його автор - фотограф Штефан Ліберманн, який провів у цих безкрайніх пустельних ландшафтах три дні.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Лазерні технології у Всесвіті
Хоча цей знімок і виглядає ніби кадр з фантастичного фільму, але він не має нічого спільного з кіносагою "Зоряні війни". На фотографії зображені чотири лазерні промені, які спрямовані у напрямку галактик Магелланові Хмари. Завдяки цим лазерам створюються штучні "зірки", які використовуються для спостереження за турбулентністю в атмосфері Землі та її коригування.
Автор: Марія Йон Санчес