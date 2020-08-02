До МКС вирушив новий екіпаж

Ракета-носій "Союз-2.1а" з пілотованим космічним кораблем "Союз МС-17" вранці у середу, 14 жовтня, стартувала з космодрому Байконур у Казахстані. На борту корабля перебуває новий екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) у складі двох російських космонавтів, Сергія Рижикова і Сергія Кудь-Сверчкова, та американської астронавтки Кетлін Рубінс.

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Згодом ракета-носій "Союз-2.1а" вивела пілотований космічний корабель на орбіту. Після цього корабель відокремився від третього ступеня ракети-носія і взяв курс на МКС. Очікується, що цього разу політ корабля буде рекордно коротким і триватиме лише трохи більше трьох годин. Це вперше стане можливим завдяки двохвитковій схемі польоту.

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Підготовка до польоту проходила за суворих медико-санітарних умов та протиепідемічних заходів через пандемію коронавірусу. Напередодні в пресслужбі Центру підготовки космонавтів (ЦПК) ім. Ю.Гагаріна інформагенції "Інтерфакс" заявили "про тверду впевненість в неможливості потрапляння COVID-19 на борт МКС, оскільки екіпаж дисципліновано виконував всі необхідні противірусні заходи". У свою чергу Кетлін Рубінс розповіла, що екіпаж провів у карантині понад місяць і кілька разів проходив тести на коронавірус.

Очікується, що новий екіпаж МКС проведе на орбіті 177 діб і повернеться на Землю навесні 2021 року.

Наразі на борту МКС працюють російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також американський астронавт Крістофер Кессіді, які повернуться на Землю 22 жовтня.

Дивитись відео 07:14 Поділитись Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (16.07.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3fORX Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (16.07.2020)