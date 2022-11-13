Орбітальний випробувальний корабель X-37B встановив новий рекорд, провівши на орбіті 908 днів.Фото: picture alliance/dpa
НаукаСполучені Штати Америки
Корабель Boeing X-37B провів на орбіті рекордні 908 днів
Катерина Вєнкіна | Степан Смишляєв
2 год. тому
Побудований на замовлення військових США корабель відбув уже шосту місію, що стала рекордною за тривалістю. На орбіті експериментували з використанням сонячної енергії та оцінювали вплив космічного опромінення.
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Орбітальний випробувальний корабель (OTV) X-37B, побудований корпорацією Boeing, встановив новий рекорд, провівши на орбіті 908 днів, після чого приземлився в космічному центрі імені Кеннеді Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) у Флориді у суботу, 12 листопада, повідомили у пресслужбі Boeing.
Нинішній показник значно перевищив попередній рекорд - 780 днів на орбіті. Після успішного завершення шостої місії багаторазовий випробувальний корабель загалом подолав понад 1,3 мільярда миль (2 мільярди кілометрів. - Ред.) і провів 3774 дні в космосі. Під час його перебування на орбіті здійснювалися різні експерименти для урядових і промислових замовників.
Уперше апарат ніс службовий модуль для збільшення корисного навантаження. Модуль відокремився від OTV перед сходженням з орбіти, що забезпечило безпечну й успішну посадку.
Місії для військових і космічних подорожей
Шосту місію було запущено за допомогою ракети Atlas V компанії United Launch Alliance з космодрому на мисі Канаверал у травні 2020 року. На орбіті, зокрема, проводили експерименти з використання сонячної енергії, а також оцінювали вплив космічного опромінення на різні матеріали для перевірки та підвищення точності моделей космічного середовища.
Також оцінювався вплив довготривалого перебування в космосі на насіння. "Цей експеримент надає інформацію для досліджень, спрямованих на майбутні міжпланетні місії та створення постійних баз у космосі", - йдеться в повідомленні.
Програма X-37B реалізується у партнерстві між управлінням з оперативних можливостей військово-повітряних сил та космічними силами США. Компанія Boeing розробила і виготовила апарат і проводить підтримку місії з майданчиків у Південній Каліфорнії, Флориді та Вірджинії. Перший запуск корабля відбувся ще у 2010 році.
На початку жовтня NASA вперше в історії дослідження космосу людиною успішно змінило орбіту небесного тіла за допомогою контрольованого зіткнення з ним зонда. Під час цієї місії безпілотний космічний апарат здійснив планове зіткнення із супутником астероїда Дідім - астероїдом Діморф, діаметр якого становить близько 160 метрів.
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