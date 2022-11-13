Корабель Boeing X-37B провів на орбіті рекордні 908 днів

Побудований на замовлення військових США корабель відбув уже шосту місію, що стала рекордною за тривалістю. На орбіті експериментували з використанням сонячної енергії та оцінювали вплив космічного опромінення.

Орбітальний випробувальний корабель (OTV) X-37B, побудований корпорацією Boeing, встановив новий рекорд, провівши на орбіті 908 днів, після чого приземлився в космічному центрі імені Кеннеді Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) у Флориді у суботу, 12 листопада, повідомили у пресслужбі Boeing.

Нинішній показник значно перевищив попередній рекорд - 780 днів на орбіті. Після успішного завершення шостої місії багаторазовий випробувальний корабель загалом подолав понад 1,3 мільярда миль (2 мільярди кілометрів. - Ред.) і провів 3774 дні в космосі. Під час його перебування на орбіті здійснювалися різні експерименти для урядових і промислових замовників.

Уперше апарат ніс службовий модуль для збільшення корисного навантаження. Модуль відокремився від OTV перед сходженням з орбіти, що забезпечило безпечну й успішну посадку.

Місії для військових і космічних подорожей

Шосту місію було запущено за допомогою ракети Atlas V компанії United Launch Alliance з космодрому на мисі Канаверал у травні 2020 року. На орбіті, зокрема, проводили експерименти з використання сонячної енергії, а також оцінювали вплив космічного опромінення на різні матеріали для перевірки та підвищення точності моделей космічного середовища.

Також оцінювався вплив довготривалого перебування в космосі на насіння. "Цей експеримент надає інформацію для досліджень, спрямованих на майбутні міжпланетні місії та створення постійних баз у космосі", - йдеться в повідомленні.

Програма X-37B реалізується у партнерстві між управлінням з оперативних можливостей військово-повітряних сил та космічними силами США. Компанія Boeing розробила і виготовила апарат і проводить підтримку місії з майданчиків у Південній Каліфорнії, Флориді та Вірджинії. Перший запуск корабля відбувся ще у 2010 році.

Попередній, п'ятий запуск X-37B у вересні 2017 року здійснювала приватна американська компанія SpaceX, заснована бізнесменом Ілоном Маском.

Зміна орбіти астероїда

На початку жовтня NASA вперше в історії дослідження космосу людиною успішно змінило орбіту небесного тіла за допомогою контрольованого зіткнення з ним зонда. Під час цієї місії безпілотний космічний апарат здійснив планове зіткнення із супутником астероїда Дідім - астероїдом Діморф, діаметр якого становить близько 160 метрів.