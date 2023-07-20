Комітет ВР підтримав проєкт про англійську, але зі змінами

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про статус англійської мови, але з вилученням норм, що стосуються кіно та телебачення, зокрема вимоги показу фільмів в оригіналі, повідомив Володимир В'ятрович.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав президентський законопроєкт № 9432 "Про застосування англійської мови в Україні" з вилученням з нього усіх норм про кіно і телебачення. Про це у четвер, 20 липня, у Facebook повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" та член комітету Володимир В'ятрович.

За його словами, з документу вилучаються всі норми, які зстосуються використання мови на телебаченні і в кінопрокаті. Серед них - вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу, зміни до закону про кінематографію, зміни до закону про державну мову в частині кіно, зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.

Ініціатива Зеленського

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт щодо статусу англійської мови. Ним пропонується офіційно закріпити її статус як однієї з мов міжнародного спілкування в країні. Згідно з документу, англійську, зокрема, обов'язково вивчатимуть в дитячих садочках та муситимуть знати посадовці.

Крім того, законодавча ініціатива передбачає, що до 2027 року в кінотеатрах має зникнути українських дубляж англомовних фільмів, натомість ці фільми мають демонструватися лише мовою оригіналу з українськими субтитрами. У 2025 році таких фільмів має бути не менше 50 відсотків, у 2026 - не менше 75 відсотків, а з 2027 - 100 відсотків.

Необхідність ухвалення законопроєкту пояснюється тим, що Україна має статус кандидата в члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар'єром.

Суспільство неоднозначно сприйняло вимогу демонстрації фільмів у кіно мовою оригіналу, що спричинило гарячу дискусію навколо долі українського дубляжу. Петиція на сайті президента з вимогою залишити дубляж українською мовою для фільмів у кінотеатрах менше аніж за п'ять днів набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду.

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