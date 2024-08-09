Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації підтримав законопроєкт, який пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 "Про інститут реєстрованих партнерств". Про це у п'ятницю, 9 серпня, у соцмережі X повідомив народний депутат Дмитро Гурін, який є одним з ініціаторів законопроєкту.

"Нам кажуть, що одностатеві сім'ї це ненормально. Висловився цілий парламентський комітет здоров'я нації - нормально, хлопці, робіть", - написав він.

Також Гурін додав, що законопроєкт ще має затвердити комітет Верховної Ради з питань правової політики, після чого його можуть направити на голосування в зал парламенту.

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Суть законопроєкту

Законопроєкт №9103 був зареєстрований у парламенті у березні 2023 року. Він пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей. Партнерство не вважатиметься шлюбом, а проживання людей однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано.

Після реєстрації такого союзу партнери можуть набувати статусу близьких родичів, а саме члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного.

"Нейтральний, новий інститут реєстрованих партнерств в Україні дозволить врегулювати зв'язок держави із партнерами та партнерками як частиною суспільства, закріпити їхні права та обов'язки. І при цьому не потрібно вносити жодних змін до регулювання шлюбних відносин, що може на даному етапі бути чутливим для практиків окремих релігійних вірувань", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У червні 2023 року петиція на підтримку законопроєкту про реєстровані партнерства набрала 25 тисяч голосів. Водночас Синод Православної церкви України (ПЦУ) виступив проти цієї ініціативи, заявивши, що вона "несе загрозу для суспільної моралі" та "погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні".

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