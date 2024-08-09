  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
СуспільствоУкраїна

Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Дмитро Шварц
9 серпня 2024 р.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації підтримав законопроєкт, який пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

https://p.dw.com/p/4jJAF
Верховна Рада
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про цивільні партнерстваФото: Volodymyr Tarasov/Avalon//Photoshot/picture alliance

Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 "Про інститут реєстрованих партнерств". Про це у п'ятницю, 9 серпня, у соцмережі X повідомив народний депутат Дмитро Гурін, який є одним з ініціаторів законопроєкту.

"Нам кажуть, що одностатеві сім'ї це ненормально. Висловився цілий парламентський комітет здоров'я нації - нормально, хлопці, робіть", - написав він.

Також Гурін додав, що законопроєкт ще має затвердити комітет Верховної Ради з питань правової політики, після чого його можуть направити на голосування в зал парламенту.

Читайте також: КиївПрайд "в ізоляції": як пройшов марш за права ЛГБТК+

Суть законопроєкту

Законопроєкт №9103 був зареєстрований у парламенті у березні 2023 року. Він пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей. Партнерство не вважатиметься шлюбом, а проживання людей однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано.

Після реєстрації такого союзу партнери можуть набувати статусу близьких родичів, а саме члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного.

"Нейтральний, новий інститут реєстрованих партнерств в Україні дозволить врегулювати зв'язок держави із партнерами та партнерками як частиною суспільства, закріпити їхні права та обов'язки. І при цьому не потрібно вносити жодних змін до регулювання шлюбних відносин, що може на даному етапі бути чутливим для практиків окремих релігійних вірувань", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У червні 2023 року петиція на підтримку законопроєкту про реєстровані партнерства набрала 25 тисяч голосів. Водночас Синод Православної церкви України (ПЦУ) виступив проти цієї ініціативи, заявивши, що вона "несе загрозу для суспільної моралі" та "погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні".

Читайте також: У Грузії схвалили законопроєкти проти ЛГБТ у першому читанні

Як в Україні змінилося ставлення до ЛГБТК під час війни

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Прайд у Тарту у червні 2022 року

В Естонії набрав чинності закон про одностатеві шлюби

В Естонії набрав чинності закон про одностатеві шлюби

Новий закон передбачає можливість укладати шлюби незалежно від статі. Естонія стала першою державою на пострадянському просторі, що узаконила одностатеві шлюби.
Політика1 січня 2024 р.
КиївПрайд, 19 вересня 2021 року

КиївПрайд 2024: чи доречна масова хода під час війни?

КиївПрайд 2024: чи доречна масова хода під час війни?

Після двох років перерви Марш рівності повертається до Київа. Представники спільноти ЛГБТК+ планують 16 червня пройти вулицями української столиці задля відстоювання своїх прав. До акції доєднаються також військові.
Права людини14 червня 2024 р.
Марш рівності у Києві 16 червня 2024 року

Під час війни: у Києві пройшов прайд-парад

Під час війни: у Києві пройшов прайд-парад

За словами організаторів, у заході взяли участь близько 500 людей, які попередньо реєструвалися. Також до нього долучилися посли Великобританії, Швеції, німецькі дипломати, військові.
Суспільство16 червня 2024 р.