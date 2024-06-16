Під час війни: у Києві пройшов прайд-парад

За словами організаторів, у заході взяли участь близько 500 людей, які попередньо реєструвалися. Також до нього долучилися посли Великобританії, Швеції, німецькі дипломати, військові.

У неділю, 16 червня, у Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшов Марш рівності.

Він відбувся біля метро "Театральна", на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Євгена Чикаленка. Учасники пройшли невелику відстань, після чого завершили ходу.

Вони тримали прапори ЛГБТ+-спільноти, України та Євросоюзу, а також плакати з написами "Разом до рівності і перемоги", Free Azovstal defenders і закликами надати Україні винищувачі F-16 та інше озброєння.

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За словами організаторів, у заході взяли участь близько 500 людей, які попередньо реєструвалися. Також до нього долучилися посли Великобританії, Швеції, німецькі дипломати, військові.

Акція минулася без сутичок і провокацій.