Під час війни: у Києві пройшов прайд-парад

Під час війни: у Києві пройшов прайд-парад16 червня 2024 р.
У неділю, 16 червня, у Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшов Марш рівності.
Він відбувся біля метро "Театральна", на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Євгена Чикаленка. Учасники пройшли невелику відстань, після чого завершили ходу.
Вони тримали прапори ЛГБТ+-спільноти, України та Євросоюзу, а також плакати з написами "Разом до рівності і перемоги", Free Azovstal defenders і закликами надати Україні винищувачі F-16 та інше озброєння.
Читайте також: КиївПрайд 2024: чи доречна масова хода під час війни?
За словами організаторів, у заході взяли участь близько 500 людей, які попередньо реєструвалися. Також до нього долучилися посли Великобританії, Швеції, німецькі дипломати, військові.
Акція минулася без сутичок і провокацій.