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Під час війни: у Києві пройшов прайд-парад

Дмитро Шварц | Анна Пшемиська
16 червня 2024 р.

За словами організаторів, у заході взяли участь близько 500 людей, які попередньо реєструвалися. Також до нього долучилися посли Великобританії, Швеції, німецькі дипломати, військові.

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Марш рівності у Києві 16 червня 2024 року
Марш рівності у Києві 16 червня 2024 рокуФото: Anna Pshemyska/DW

У неділю, 16 червня, у Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшов Марш рівності.

Він відбувся біля метро "Театральна", на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Євгена Чикаленка. Учасники пройшли невелику відстань, після чого завершили ходу.

Вони тримали прапори  ЛГБТ+-спільноти, України та Євросоюзу, а також плакати з написами "Разом до рівності і перемоги", Free Azovstal defenders і закликами надати Україні винищувачі F-16 та інше озброєння.

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За словами організаторів, у заході взяли участь близько 500 людей, які попередньо реєструвалися. Також до нього долучилися посли Великобританії, Швеції, німецькі дипломати, військові.

Акція минулася без сутичок і провокацій.

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