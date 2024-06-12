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Марш Рівності після двох років перерви знову пройде у Києві

Лілія Ржеутська
12 червня 2024 р.

У Києві після тривалої пеперви знову пройде Марш Рівності. Спочатку ЛГБТК+ спільнота планувала провести його в столичному метро, однак місцева влада не погодила захід з міркувань безпеки.

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Марш Рівності у Києві, 2021 рік
Марш Рівності у Києві, 2021 рікФото: Lilia Rzheutska/DW

В рамках фестивалю "КиївПрайд-2024" у неділю, 16 червня, в українській столиці пройде Марш Рівності. Два роки поспіль його не проводили через війну. Натомість цьогорічна хода покликана привернути увагу суспільства та держави до викликів і дискримінації, з якими стикається ЛГБТК+ спільнота, а також закликати до ухвалення необхідного законодавства задля сприяння захисту прав людини.

"Одна з цілей нашого Маршу - зробити Україну додатково видимою на міжнародному рівні і вимагати захисту від Росії. Бо ЛГБТК+ спільнота є також частиною українськгго суспільства і так само потерпає від російських ракет. Ми увесь час говоримо про це на міжнародній арені і вважаємо, що можемо дати більше користі, аніж опозиція Маршу Рівності", - сказала на брифінгу голова правління ГО "КиївПрайд" Анна Шаригіна.

За її словами, цього року з міркувань безпеки марш буде не таким велелюдним. Планується участь близько 500 учасників, як індивідуальних активістів та активісток, так і тих, хто йтиме в колонах організованих спільнот. До них доєднаються дипломати з різних посольств та представники міжнародних організацій.

Місце проведення Маршу не розголошують

Як розповіла Шаригіна, що спочатку планувалося провести захід у київському метро, однак після спілкування з представниками Київської міської держадміністрації та Нацполіцією було узгоджено інший маршрут, який пройде столичними вулицями поблизу укриття. Де саме це буде - організатори наразі не розголошують, і місце проведення буде повідомлене лише підтвердженим учасникам після онлайн реєстрації.

"З поліцією повністю погоджений маршрут та обговорений план заходів. Ми здійснюємо всі заходи безпеки, як організатори, зокрема те, що Марш буде закритим, лише за попередньої реєстрації", - зазначила Шаригіна.

Водночас вона зауважила, що цього року організатори не рекомендують брати участь у Марші Рівності неповнолітнім з міркувань безпеки. "У нас немає зараз достатньо ресурсів, аби подбати про безпеку неповнолітніх, тому ми не рекомендуємо їм виходити на Марш. Вони обурюються, але ми обіцяємо їм, що після перемоги все буде", - зазначила голова правління ГО "КиївПрайд".

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