Коментар: Закон про шампанське як апофеоз російського імпортозаміщення

Можна, звичайно, довго і креативно іронізувати з приводу підписаного Володимиром Путіним закону, який зобов'язує виноробів французького регіону Шампань, котрі бажають продавати в Росії свою всесвітньо відому продукцію, називати її "ігристим вином", оскільки брендом "шампанське" на території РФ тепер дозволено користуватися тільки російським виробникам. Який прекрасний привід для сарказму: Росію слід вважати відтепер уже не тільки батьківщиною слонів, але й батьківщиною шампанського.

Шампанське - ексклюзивний бренд французьких виноробів з регіону Шампань

Однак те, що, на перший погляд, схоже на поганий анекдот, насправді є черговим апофеозом або, якщо хочете, черговим доведенням до абсурду політики імпортозаміщення, іншими словами - російського протекціонізму. А разом з тим і новим яскравим прикладом демонстративної російської зневаги до міжнародних правил і домовленостей.

Адже ексклюзивне право виноробів Шампані на бренд "шампанське", під яким ховається не тільки захищена географічна назва, а й чітко прописана особлива технологія виробництва, що створювалась упродовж століть, було закріплено ще у Версальському договорі, укладеному в 1919 році за підсумками Першої світової війни!

Андрій Гурков - економічний оглядач DW

Певна річ, що це ексклюзивне право французів на один зі своїх найславетніших національних брендів поважають і дотримують не тільки в демократичних, але навіть у недемократичних країнах. Восени 2020 року Китай, незважаючи на своє досить специфічне ставлення до чужих авторських прав і технологій, підписав з Євросоюзом угоду про взаємний захист регіональних продуктів, і до списку ста європейських делікатесів, назви яких заборонено використовувати китайським виробникам, увійшло, звичайно, й шампанське.

Тож Росія, яка багато в чому орієнтується нині на свого східного сусіда і союзника Китай, в даному випадку вирушила в протилежному напрямку, котрий більше нагадує шлях чучхе - північнокорейську ідеологію тотального імпортозаміщення з метою самоізоляції.

Від протекціонізму виграє бізнес друзів і наближених Путіна

Щоправда, серед росіян протекціонізм взагалі-то доволі популярний: держава, мовляв, повинна всіляко підтримувати вітчизняних виробників. Тим більше, якщо йдеться про імпортозаміщення в сфері сільськогосподарської та харчової продукції. Тож новий закон, котрий покликаний шляхом простого перейменування посилити на внутрішньому ринку конкурентні позиції російських виробників ігристих вин, навряд чи викличе сильне неприйняття з боку широких верств російських споживачів.

Тим більше що справжнє, привезене з Шампані шампанське для більшості населення РФ (та й багатьох у Німеччині) - це все одно задорого. До того ж, горда французька компанія Moet Hennessy одразу ж прогнулася й покірно погодилася на досить принизливі умови Кремля. Таким чином, принаймні цей великий виробник не бойкотуватиме російський ринок.

Тому цілком можливо, що широка російська публіка не надасть великої ваги, що трапилося, і не зверне особливої уваги на основних бенефіціарів нового закону. А це близький друг Путіна Юрій Ковальчук, який контролює банк "Россия", що через свою дочірню фірму "Южный проект" з 2017 року володіє в анексованому Криму заводом ігристих вин "Новий світ". Крім того, це уповноважений при президентові РФ із захисту прав підприємців Борис Тітов, якому в Краснодарському краї належить завод ігристих вин "Абрау-Дюрсо".

До того ж, сам президент РФ на початку року зізнався, що цікавиться виноробством і міг би ним зайнятися. Тож цілком імовірно, що виробництво того, що відтепер, після його підпису, офіційно називатиметься російським шампанським, розгорнуть ще й у Геленджику на виноградниках навколо "Палацу для Путіна", що їх продемонстрували з повітря в усіх подробицях в однойменному документальному фільмі Олексія Навального.

Нехтування міжнародним поділом праці та спеціалізацією регіонів

Однак найбільше росіян в новому законі повинні хвилювати не стільки зневага Москви до міжнародних правових норм, що стало вже звичною справою, і так само звичне використання протекціонізму для підтримки бізнесу друзів президента й наближених до нього осіб - скільки дедалі глибше просочування ідеології імпортозаміщення в усі сфери російського життя.

Ідеології, в основі якої лежить припущення, що міжнародним поділом праці та історично сформованою господарською спеціалізацією регіонів і країн можна запросто знехтувати, оскільки окремо взята держава цілком здатна, та ще й у стислі терміни, налагодити виробництво такої ж якісної продукції у найрізноманітніших сферах.

Отже, проблема тут зовсім не в шампанському - це, так би мовити, предмет розкоші, без нього цілком можна й обійтися. Зовсім інша справа - широкомасштабне імпортозаміщення в сфері програмного забезпечення, що наполегливо нав'язується країні: тут уже цілком реально може знизитися продуктивність праці. А імпортозаміщення в галузі ліків, що посилюється з кожним роком, взагалі загрожує серйозною шкодою для здоров'я населення, тому що не може одна Росія створити всі ті новітні препарати, над якими працюють сотні, якщо не тисячі лабораторій і компаній в усьому світі.

Вакцинація в Росії: чому не пропонують імпортні щеплення від коронавірусу?

Найактуальніший і наочний приклад того, якою мірою ідеологія імпортозаміщення вже визначає життя сьогоднішньої Росії, є нинішня непроста ситуація з вакцинацією населення від коронавірусу. Влада зіштовхнулася зі затятим небажанням дуже багатьох росіян вакцинуватися і тепер намагається батогом і пряником змусити людей захистити себе й оточення від смертельно небезпечного вірусу: тут тобі й погрози звільнення, і премії у вигляді автомобілів і квартир.

Але ж можливий і ще один варіант, але його, схоже, в Москві навіть і не думають розглядати: росіянам можна було б запропонувати на вибір імпортні вакцини. Однак вище керівництво країни розмірковує, мабуть, приблизно так: Вам що, "Астру" подавати? Може, ще "Пфайзер" з "Модерною"? Коліться тим, що є! Це наше, російське, а значить - краще. І пийте російське шампанське - тільки воно й гідне носити цю славну назву. А все інше - це просто ігристі вина!

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