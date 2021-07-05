У Франції винороби обурені російським законом шодо "шампанського"

Французька спілка виробників шампанського Comité Champagne різко розкритикувала зміни до російського закону про алкогольні напої, згідно з якими назву "шампанське" в Росії можуть мати лише російські марки ігристого вина. У понеділок, 5 липня, керівники спілки Максім Тубар і Жан-Марі Барільєр закликали членів Comité Champagne призупинити всі поставки французького шампанського в Росію. Крім того, керівництво спілки закликало Євросоюз і французьких дипломатів домогтися зміни цього "неприйнятного" російського закону.

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У цій спілці французьких виноробів наголосили на тому, що новий російський закон "не забезпечує чітке і транспарентне інформування російських споживачів про походження і характеристики вин", цитує інформагенція AFP. Крім того, новий закон підриває два десятиліття переговорів між Росією і Євросоюзом щодо географічно захищених назв товарів.

Водночас у спілці зазначили, що експортоване до Росії французьке шампанське можна продавати з етикетками, де латинським шрифтом стоятиме Champagne, але кирилицею потрібно буде зазначати "ігристе вино".

Уряд у Парижі готовий підтримати виноробів

Тим часом французький уряд запевнив у підтримці виноробів. Наслідки нового російського закону про алкогольні напої будуть ретельно вивчені, запевнив у дописі в соцмережі Twitter помічник міністра торгівлі Франції Франк Рістер.

Крім того, цей закон викликав стурбованість у Європейській Комісії. "Ми стурбовані через цей законопроєкт", - запевнила раніше речниця Єврокомісії в Брюсселі. За її словами, якщо закон застосують у такому вигляді, в якому його ухвалили, то будуть вжиті необхідні кроки для захисту прав європейських виноробів.

У Кремлі не бачать підстав для змін

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков назвав суперечки про використання в найменуванні слова "шампанське" давньою історією, яка "тривала з радянських часів". Він наголосив, що "закон ухвалений, його потрібно виконувати".

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав ухвалений закон.