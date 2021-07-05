У Франції винороби обурені російським законом шодо "шампанського"

Французька спілка виробників шампанського Comité Champagne різко розкритикувала зміни до російського закону про алкогольні напої, згідно з якими назву "шампанське" в Росії можуть мати лише російські марки ігристого вина. У понеділок, 5 липня, керівники спілки Максім Тубар і Жан-Марі Барільєр закликали членів Comité Champagne призупинити всі поставки французького шампанського в Росію. Крім того, керівництво спілки закликало Євросоюз і французьких дипломатів домогтися зміни цього "неприйнятного" російського закону.
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У цій спілці французьких виноробів наголосили на тому, що новий російський закон "не забезпечує чітке і транспарентне інформування російських споживачів про походження і характеристики вин", цитує інформагенція AFP. Крім того, новий закон підриває два десятиліття переговорів між Росією і Євросоюзом щодо географічно захищених назв товарів.
Водночас у спілці зазначили, що експортоване до Росії французьке шампанське можна продавати з етикетками, де латинським шрифтом стоятиме Champagne, але кирилицею потрібно буде зазначати "ігристе вино".
Уряд у Парижі готовий підтримати виноробів
Тим часом французький уряд запевнив у підтримці виноробів. Наслідки нового російського закону про алкогольні напої будуть ретельно вивчені, запевнив у дописі в соцмережі Twitter помічник міністра торгівлі Франції Франк Рістер.
Крім того, цей закон викликав стурбованість у Європейській Комісії. "Ми стурбовані через цей законопроєкт", - запевнила раніше речниця Єврокомісії в Брюсселі. За її словами, якщо закон застосують у такому вигляді, в якому його ухвалили, то будуть вжиті необхідні кроки для захисту прав європейських виноробів.
У Кремлі не бачать підстав для змін
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков назвав суперечки про використання в найменуванні слова "шампанське" давньою історією, яка "тривала з радянських часів". Він наголосив, що "закон ухвалений, його потрібно виконувати".
Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав ухвалений закон.
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Виноробні регіони Німеччини
Рейнгессен
Виноградники між містами Вормс, Майнц та Бінґен розкинулися на 26 тисячах гектарів. Це найбільший виноробний регіон Німеччини. Вже у IX столітті тут ростили виноград. Не дивно, що у Рейнгессені розташований найстарший виноградник Німеччини Нірштайнер Ґльок (Niersteiner Glöck). Він існує, починаючи від 742 року. Із 136 громад цього регіону лише в п'ятьох не вирощують виноград.
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Виноробні регіони Німеччини
Рейнґау
Аж шість винних регіони розкинулися вздовж берегів Рейну. У тому числі й Рейнґау, що між Гохгаймом та Лорхом. Саме в цій місцевості винайшли вино з урожаю пізнього збору. Монастир Ебербах символізує помітну віху виноробної культури. Його заснували ченці з Бургундії. Вони привезли з собою і технологію виготовлення вина, чим і прославили монастир.
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Виноробні регіони Німеччини
Долина Середнього Рейну
Після міста Бінґен Рейн заходить у крутий поворот. Звідси починається долина Середнього Рейну. Русло ріки стає дедалі вужчим та протікає через прирейнські пагорби. Виноградники - невід'ємна частина місцевості. Гірський ландшафт сягає майже самого Бонна. З його замкам та середньовічним містечкам цей регіон у 2002 році включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
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Виноробні регіони Німеччини
Пфальц
Це - особливий виноробний регіон. У місті Бад Дюркгайм відбувається найбільший у Німеччині винний фестиваль. Крім того, тут можна знайти найбільшу винну діжку. Перший німецький винний маршрту також проходить через федеральну землю Пфальц. 85 кілометрів - 130 виноробних містечок між Бокенгаймом і Швайґеном, що на кордоні з Францією. І щороку в Нойштадті обирають німецьку королеву вина.
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Виноробні регіони Німеччини
Франконія
Справа в пляшці! "Пузата" пляшка - фірмова особливість вина з місцевості Франконія. Разюче вирізняються й багато молодих виноробів з цього регіону. Вони відмовились від романтичних витребеньків і презентують своє вино у сучасних винотеках. Їхнє гасло - якість замість кількості. Тут вино виробляють от уже понад 1200 років, особливо в долині річки Майн.
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Виноробні регіони Німеччини
Мозель
Поблизу містечка Бремм над річкою Мозель простягнулося узгір'я Кальмонт. Найвища точка 380 метрів. На його крутих схилах розкинулись виноградники. Кут нахилу одного з них становить 68 градусів. Це найкрутіший виноградник Європи. Виноградники вздовж річок Мозель, Саар та Рувер вважаються найдавнішими в Німеччині. Заслуга римлян - вони привезли сюди виноробні традиції 2 тисячі років тому.
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Виноробні регіони Німеччини
Баден
Розніжений сонцем третій за величиною винний регіон Німеччини розкинувся між озером Бодензее на півдні, вздовж річки Рейн до міста Маннгейм. Баден вважається найтеплішим регіоном країни. Природний вміст алкоголю у винограді в цьому регіоні найвищий, ніж у будь-якому іншому винному регіоні Німеччини. Баден - найважливіший у Німеччині виробник вина Шпетбургундер.
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Виноробні регіони Німеччини
Вюртемберг
У цьому винному регіоні навколо Штугарта й Гайльбронна вино є, так би мовити, справжнім народним напоєм. Середній обсяг споживання на одну людину тут вдвічі вищий, ніж у решті країни. Типовим для місцевості вважається червоне вино Троллінґер.
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Виноробні регіони Німеччини
Долина річки Ар
Село Майшос оточене винними пагорбами. Долина річки Ар з 560 гектарами виноградників - один з найменших винних регіонів Німеччини. На пагорбах дозрівають здебільшого червоні сорти винограду. Від Бад Бодендорфа до Альтенара через виноградники проходить 35 кілометровий пішохідний маршрут. Подорожуючи, можна скуштувати місцевого вина, яке пропонують самі винороби. Це мотивує!
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Виноробні регіони Німеччини
Заале-Унструт
Уздовж річок Заале та Унструт простягається найпівнічніший винний регіон Німеччини. Тут марно сподіватись на щедрий урожай. Утім, винороби знають, як і за таких умов зробити напій вищого класу. Попит на вино з цього регіону - великий.
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Виноробні регіони Німеччини
Саксонія
Виноробний регіон Саксонія розкинувся в Східній Німеччині. Після об'єднання країни в 1990-му році він отримав новий імпульс для розвитку. Реігон відомий передусім своїми ігристими винам, приміром, із замку Вакербарт. Це один з найстарших у Німеччині заводів шампанських вин. Щороку в останні вихідні серпня близько 25 саксонських виноробних господарств запрошують до себе на ексурсії та дегустацію.
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Виноробні регіони Німеччини
Регіон Нае
Регіон Нае розташований між річками Мозель і Рейн. На 4 тисячах гектарах тут ростуть такі сорти винограду, як Ріслінг, Ріванер та Сільванер. Ця місцевість належить до маленьких винних регіонів. Найкраще познайомитись з регіоном можна під час піших прогулянок або на велосипеді. Відповідних маршрутів тут не бракує.
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Виноробні регіони Німеччини
Гессен
Цей винний регіон розташований на півночі від Гайдельберга. Він невеликий - лише 452 гектари. Водночас на його території - 233 різних типів ґрунту. В цьому особливість. Вина з різних місцин смакують неоднаково. Тут виробляють раритетні вина, які практично не знайти в крамницях. Аби їх покуштувати, треба завітати безпосередньо до виноробів.
Автор: Анне Темеше