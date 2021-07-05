 У Франції винороби обурені російським законом шодо ″шампанського″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.07.2021

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Економіка

У Франції винороби обурені російським законом шодо "шампанського"

Зміни до російського закону, згідно з якими називатися "шампанським" можуть тільки російські вина, викликав різку критику з боку французьких виноробів. Вони закликали ЄС втрутитися.

Французькі винороби вимагають від ЄС втрутитися через російський закон щодо шампанського

Французькі винороби вимагають від ЄС втрутитися через російський закон щодо "шампанського"

Французька спілка виробників шампанського Comité Champagne різко розкритикувала зміни до російського закону про алкогольні напої, згідно з якими назву "шампанське" в Росії можуть мати лише російські марки ігристого вина. У понеділок, 5 липня, керівники спілки Максім Тубар і Жан-Марі Барільєр закликали членів Comité Champagne призупинити всі поставки французького шампанського в Росію. Крім того, керівництво спілки закликало Євросоюз і французьких дипломатів домогтися зміни цього "неприйнятного" російського закону.

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У цій спілці французьких виноробів наголосили на тому, що новий російський закон "не забезпечує чітке і транспарентне інформування російських споживачів про походження і характеристики вин", цитує інформагенція AFP. Крім того, новий закон підриває два десятиліття переговорів між Росією і Євросоюзом щодо географічно захищених назв товарів.

Водночас у спілці зазначили, що експортоване до Росії французьке шампанське можна продавати з етикетками, де латинським шрифтом стоятиме Champagne, але кирилицею потрібно буде зазначати "ігристе вино".

Уряд у Парижі готовий підтримати виноробів

Тим часом французький уряд запевнив у підтримці виноробів. Наслідки нового російського закону про алкогольні напої будуть ретельно вивчені, запевнив у дописі в соцмережі Twitter помічник міністра торгівлі Франції Франк Рістер.

Крім того, цей закон викликав стурбованість у Європейській Комісії. "Ми стурбовані через цей законопроєкт", - запевнила раніше речниця Єврокомісії в Брюсселі. За її словами, якщо закон застосують у такому вигляді, в якому його ухвалили, то будуть вжиті необхідні кроки для захисту прав європейських виноробів.

У Кремлі не бачать підстав для змін

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков назвав суперечки про використання в найменуванні слова "шампанське" давньою історією, яка "тривала з радянських часів". Він наголосив, що "закон ухвалений, його потрібно виконувати".

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав ухвалений закон.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Rheinhessen

    Виноробні регіони Німеччини

    Рейнгессен

    Виноградники між містами Вормс, Майнц та Бінґен розкинулися на 26 тисячах гектарів. Це найбільший виноробний регіон Німеччини. Вже у IX столітті тут ростили виноград. Не дивно, що у Рейнгессені розташований найстарший виноградник Німеччини Нірштайнер Ґльок (Niersteiner Glöck). Він існує, починаючи від 742 року. Із 136 громад цього регіону лише в п'ятьох не вирощують виноград.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Kloster Eberbach Rheingau

    Виноробні регіони Німеччини

    Рейнґау

    Аж шість винних регіони розкинулися вздовж берегів Рейну. У тому числі й Рейнґау, що між Гохгаймом та Лорхом. Саме в цій місцевості винайшли вино з урожаю пізнього збору. Монастир Ебербах символізує помітну віху виноробної культури. Його заснували ченці з Бургундії. Вони привезли з собою і технологію виготовлення вина, чим і прославили монастир.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Mittelrhein Burg Maus

    Виноробні регіони Німеччини

    Долина Середнього Рейну

    Після міста Бінґен Рейн заходить у крутий поворот. Звідси починається долина Середнього Рейну. Русло ріки стає дедалі вужчим та протікає через прирейнські пагорби. Виноградники - невід'ємна частина місцевості. Гірський ландшафт сягає майже самого Бонна. З його замкам та середньовічним містечкам цей регіон у 2002 році включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Pfalz Wahl Deutsche Weinkönigin

    Виноробні регіони Німеччини

    Пфальц

    Це - особливий виноробний регіон. У місті Бад Дюркгайм відбувається найбільший у Німеччині винний фестиваль. Крім того, тут можна знайти найбільшу винну діжку. Перший німецький винний маршрту також проходить через федеральну землю Пфальц. 85 кілометрів - 130 виноробних містечок між Бокенгаймом і Швайґеном, що на кордоні з Францією. І щороку в Нойштадті обирають німецьку королеву вина.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Franken

    Виноробні регіони Німеччини

    Франконія

    Справа в пляшці! "Пузата" пляшка - фірмова особливість вина з місцевості Франконія. Разюче вирізняються й багато молодих виноробів з цього регіону. Вони відмовились від романтичних витребеньків і презентують своє вино у сучасних винотеках. Їхнє гасло - якість замість кількості. Тут вино виробляють от уже понад 1200 років, особливо в долині річки Майн.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Mosel Bremmer Calmont

    Виноробні регіони Німеччини

    Мозель

    Поблизу містечка Бремм над річкою Мозель простягнулося узгір'я Кальмонт. Найвища точка 380 метрів. На його крутих схилах розкинулись виноградники. Кут нахилу одного з них становить 68 градусів. Це найкрутіший виноградник Європи. Виноградники вздовж річок Мозель, Саар та Рувер вважаються найдавнішими в Німеччині. Заслуга римлян - вони привезли сюди виноробні традиції 2 тисячі років тому.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Baden Totenkopf im Kaiserstuhl

    Виноробні регіони Німеччини

    Баден

    Розніжений сонцем третій за величиною винний регіон Німеччини розкинувся між озером Бодензее на півдні, вздовж річки Рейн до міста Маннгейм. Баден вважається найтеплішим регіоном країни. Природний вміст алкоголю у винограді в цьому регіоні найвищий, ніж у будь-якому іншому винному регіоні Німеччини. Баден - найважливіший у Німеччині виробник вина Шпетбургундер.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Stuttgart

    Виноробні регіони Німеччини

    Вюртемберг

    У цьому винному регіоні навколо Штугарта й Гайльбронна вино є, так би мовити, справжнім народним напоєм. Середній обсяг споживання на одну людину тут вдвічі вищий, ніж у решті країни. Типовим для місцевості вважається червоне вино Троллінґер.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Mayschloß an der Ahr

    Виноробні регіони Німеччини

    Долина річки Ар

    Село Майшос оточене винними пагорбами. Долина річки Ар з 560 гектарами виноградників - один з найменших винних регіонів Німеччини. На пагорбах дозрівають здебільшого червоні сорти винограду. Від Бад Бодендорфа до Альтенара через виноградники проходить 35 кілометровий пішохідний маршрут. Подорожуючи, можна скуштувати місцевого вина, яке пропонують самі винороби. Це мотивує!

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Weinberge an der Unstrut

    Виноробні регіони Німеччини

    Заале-Унструт

    Уздовж річок Заале та Унструт простягається найпівнічніший винний регіон Німеччини. Тут марно сподіватись на щедрий урожай. Утім, винороби знають, як і за таких умов зробити напій вищого класу. Попит на вино з цього регіону - великий.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Sachsen Schloss Wackerbarth

    Виноробні регіони Німеччини

    Саксонія

    Виноробний регіон Саксонія розкинувся в Східній Німеччині. Після об'єднання країни в 1990-му році він отримав новий імпульс для розвитку. Реігон відомий передусім своїми ігристими винам, приміром, із замку Вакербарт. Це один з найстарших у Німеччині заводів шампанських вин. Щороку в останні вихідні серпня близько 25 саксонських виноробних господарств запрошують до себе на ексурсії та дегустацію.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Rheinland-Pfalz

    Виноробні регіони Німеччини

    Регіон Нае

    Регіон Нае розташований між річками Мозель і Рейн. На 4 тисячах гектарах тут ростуть такі сорти винограду, як Ріслінг, Ріванер та Сільванер. Ця місцевість належить до маленьких винних регіонів. Найкраще познайомитись з регіоном можна під час піших прогулянок або на велосипеді. Відповідних маршрутів тут не бракує.

  • Bildergalerie Weinlandschaften in Deutschland - Hessen

    Виноробні регіони Німеччини

    Гессен

    Цей винний регіон розташований на півночі від Гайдельберга. Він невеликий - лише 452 гектари. Водночас на його території - 233 різних типів ґрунту. В цьому особливість. Вина з різних місцин смакують неоднаково. Тут виробляють раритетні вина, які практично не знайти в крамницях. Аби їх покуштувати, треба завітати безпосередньо до виноробів.

    Автор: Анне Темеше


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