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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шампанське".
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Незабаром в Україні остаточно зареєструють іще один продукт із історичним географічним походженням - мелітопольську черешню. Експерти радять українським виробникам не зволікати з реєстрацією географічних назв продуктів.
Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі".
Об'єднання Німеччини після падіння Берлінського муру: чому це було так складно. Хорватські активісти допомагають шукачам притулку. Музична техносцена бореться за свободу в консервативній Грузії. Наслідки кліматичних змін: бельгійські ігристі вина стали найкращими у світі.