Шампанське

Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео)

Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі".