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Шампанське

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шампанське".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Закон про шампанське як апофеоз російського імпортозаміщення

Коментар: Закон про шампанське як апофеоз російського імпортозаміщення 07.07.2021

Ідеологія протекціонізму дедалі більше визначає дії влади Росії. Вона проявляється й щодо ігристих вин, і щодо софту, і щодо ліків та вакцин, вважає Андрій Гурков.
У Франції винороби обурені російським законом щодо шампанського

У Франції винороби обурені російським законом щодо "шампанського" 05.07.2021

Зміни до російського закону, згідно з якими називатися "шампанським" можуть тільки російські вина, викликав різку критику з боку французьких виноробів. Вони закликали ЄС втрутитися.
Без фети, але з мелітопольською черешнею - як Україна захищатиме гастрономічну спадщину

Без фети, але з мелітопольською черешнею - як Україна захищатиме гастрономічну спадщину 10.06.2020

Незабаром в Україні остаточно зареєструють іще один продукт із історичним географічним походженням - мелітопольську черешню. Експерти радять українським виробникам не зволікати з реєстрацією географічних назв продуктів.

"Місяць без алкоголю" у країні вина і шампанського (06.12.2019) 06.12.2019

У Франції січень може стати "місяцем без алкоголю". Після інтенсивного вживання спиртного на різдвяні та новорічні свята організатори акції закликають зробити паузу. А ви підтримали б таку акцію в Україні?
США погрожують підвищенням мит на товари з Франції

США погрожують підвищенням мит на товари з Франції 03.12.2019

Через французький цифровий податок, який стягується, в першу чергу, з Google, Apple, Facebook і Amazon, США мають намір підвищити мита на французькі вина, сири та інші товари.
Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео)

Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео) 05.08.2019

Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі".

Уроки найбільшої екологічної катастрофи в Іспанії - "Європа у фокусі" (05.08.2019) 05.08.2019

Об'єднання Німеччини після падіння Берлінського муру: чому це було так складно. Хорватські активісти допомагають шукачам притулку. Музична техносцена бореться за свободу в консервативній Грузії. Наслідки кліматичних змін: бельгійські ігристі вина стали найкращими у світі.

Економіка по-кримськи: спершу анексували, потім розікрали (03.01.2018) 03.01.2018

Російська влада не втомлюється "освоювати" ресурси захопленого майже чотири роки тому Криму. Ось лише деякі випадки, які останнім часом трапились на анексованому півострові.
Як у Берліні забезпечать безпеку в новорічну ніч

Як у Берліні забезпечать безпеку в новорічну ніч 29.12.2016

Наслідком теракту 19 грудня на різдвяному ярмарку в Берліні стануть посилені заходи безпеки в новорічну ніч.
Візова лібералізація: в ЄС застерігають, що зарано відкорковувати шампанське

Візова лібералізація: в ЄС застерігають, що зарано відкорковувати шампанське 15.03.2016

Верховна Рада ухвалила запровадження електронного декларування чиновниками доходів вже цього року. Це останній закон з "безвізового пакета", який вимагав ухвалити ЄС. Втім, радіти поки зарано.

Вареники, горілка і "Кримське шампанське": перспективи України на європейському ринку? - DW Новини (15.01.2016) 15.01.2016

Реакція західних журналістів на прес-конференцію Порошенка. Плани в ОБСЄ під головуванням Німеччини щодо Донбасу.
Новорічні святкування у Європі: червона білизна і щаслива рибка

Новорічні святкування у Європі: червона білизна і "щаслива рибка" 31.12.2015

Кожен край має свій звичай: у Європі існує чимало різноманітних традицій зустрічі Нового року. DW відібрала найцікавіші й найдивніші, що існують від Шотландії до Туреччини.
Шампанське й квіти для Меркель у Брюсселі з нагоди її 60-річчя

Шампанське й квіти для Меркель у Брюсселі з нагоди її 60-річчя 17.07.2014

Німецька канцлерка Анґела Меркель зустріла свій 60-річний ювілей на саміті ЄС у Брюсселі. На офіційному святкуванні Дня народження глави уряду в Берліні очікують близько тисячі гостей.
У Партії регіонів уже п’ють шампанське

У Партії регіонів уже п’ють шампанське 28.10.2012

Партія регіонів задоволена виборами і вже святкує перемогу, сподіваючись знову сформувати більшість. У виборчому штабі ПР панує ейфорійний настрій.
Українські журналісти радіють перемозі, однак пити шампанське зарано

Українські журналісти радіють перемозі, однак пити шампанське зарано 03.10.2012

Після протестів ЗМІ за відміну законопроекту про наклеп депутати таки скасували його, втім медійникам радять не розслаблятися і готуватися до нової боротьби.
Старовинне шампанське – насолода для гурманів чи культурна спадщина?

Старовинне шампанське – насолода для гурманів чи культурна спадщина? 28.08.2012

На Аландських островах у Фінляндії знайшли найстаріше у світі шампанське, придатне до споживання. Відповідно до конвенції ЮНЕСКО, напій є культурною спадщиною і його не можна продавати.
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