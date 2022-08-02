 Коментар: Путін в Україні прорахувався | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.08.2022

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Європа

Коментар: Путін в Україні прорахувався

Чи зруйнують авторитарні правителі своєю агресивною політикою усталений світовий порядок? Ні, адже у довготривалій перспективі вільні країни сильніші, вважає оглядач DW Міодраг Шоріч.

Фігура Володимира Путіна, яка ковтає шматок, розфарбований жовто-блакитними кольорами і з написом Подавися!!! біля Бранденбурзьких воріт у Берліні

Все одночасно: Росія напала на Україну, Китай розібрався з Гонконгом і погрожує Тайваню маневрами, іранські бойовики діють у Газі, сербський президент Вучич вихваляється своєю армією на кордоні з Косовом. Авторитарні режими перевіряють, наскільки далеко вони можуть зайти з ескалацією. Деспотам потрібні конфлікти, щоб залишатися при владі. Інакше їм нічого запропонувати населенню. У Росії, Сербії, Китаї чи Ірані: демонстрація великої військової міці має на меті гарантувати владу "національного керманича", завуалювати те, з якою зневагою він ставиться до власного народу, а також змусити забути про відсталість власної країни. Інакше виникає небезпека, що жителі скаржитимуться, наскільки жалюгідно обладнані в цих країнах лікарні, будинки для старих і школи, в селах не знайти каналізації, а зарплати та пенсії низькі. Якщо ж нація перебуває у стані конфлікту, то відповідальними за це робляться "зовнішні вороги". Критика панівного клану, який безсоромно збагачується, придушується. Корупція заохочується державою. Окремий громадянин небагато важить в очах політиків, у кращому випадку його сприймають як гарматне м'ясо - як вже роками на Сході України.

Нова варварська доба?

Нападом на сусіда Росія оголосила війну не лише Україні, а й усьому цивілізованому світу. Від того, чим завершиться це протистояння, залежить те, як авторитарні режими будуть поводитися в майбутньому. Чи дотримуватимуться вони хоча б мінімуму міжнародних договорів і норм міжнародного права? Чи почнеться нова доба варварства, коли вагу має лише право сильнішого? Той, хто хоче, щоб цей світ не потонув у хаосі, має допомогти зупинити таких розпалювачів війни, як Путін, військово озброїти Тайвань, побороти іранські терористичні угруповання, де б вони не перебували - чи-то в Газі, чи в Іраку, Лівії або Сирії.

Міодраг Шоріч

Міодраг Шоріч

Авторитарні режими ніколи не приховували того, що вони не сприймають світовий порядок, який ґрунтується на законі. У демократіях вони також вбачають загрозу, так само як і в повазі до прав людини чи прав меншин, свободі преси чи дотриманні верховенства права. Деспоти посилаються на міжнародне право тоді, коли це на користь їхнім інтересам.

Захід роками робив бізнес з цими режимами. Сьогодні чимало європейських політиків запитують себе, як могла колишня канцлерка ФРН бути такою наївною, щоб піти на залежність від імпорту газу від Путіна. Ще гірше: Китай став найважливішим торговельним партнером Німеччини. При цьому немає ані найменших сумнівів у брутальності режиму в Пекіні. Як німецькі політики та економічні керманичі могли бути такими наївними, щоб так потрапити в залежність від Пекіна? Їхня жадоба до наживи видається  більшою, ніж усвідомлення відповідальності. "Капіталісти продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо", - начебто пророкував Ленін.

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Путін прорахувався

Після завершення "холодної війни" глобальний розподіл сил у жодному разі не змінився на користь диктаторів. Путінська Росія щодня демонструє військову неспроможність в Україні. Це казка про те, що авторитарні правителі у політиці мислять на довгострокову перспективу і тому начебто мають перевагу над Заходом, який начебто діє, мислячи короткостроково. Насправді все навпаки. Рішення напасти на Україну Путін ухвалив короткостроково й абсолютно не уявляючи, з якою ненавистю його солдатів зустрінуть українці. Путін - гравець. Він прорахувався. Але він не може визнати свої помилки, адже хоче вижити біологічно і політично. 

Коментар:Паралелі між Україною і Тайванем очевидні

У майбутньому Захід не може продовжувати й надалі себе послаблювати. Німеччина має масивно озброюватися - багато років. Якщо Греція, Росія чи Іран можуть витрачати близько чотирьох відсотків свого ВВП на оборону, то й Німеччина має бути на це здатна. Європа має поруч зі своєю конвенційною зброєю просувати насамперед своє ядерне озброєння. Тільки тоді її сприйматимуть серйозно в Москві, Пекіні та Вашингтоні.

Путін кинув виклик Заходу - як і багато господарів Кремля раніше. Сталін і Гітлер теж зневажали  західний світ, особливо будучи союзниками з 1939-го до 1941 років. Тоді колишній Радянський Союз масштабно допомагав Гітлеру продуктами харчування та сировиною, підтримував гітлерівську війну проти Франції та Великобританії. У підсумку переміг начебто "дегенеративний Захід". Так само як він виграв і "холодну війну". Так само як він сьогодні завойовує серця багатьох молодих освічених людей, які мусять жити у країнах з авторитарними режимами.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

"Україні треба поспішати, поки Путіну не допоміг Трамп, " - філософ Френсіс Фукуяма в інтерв'ю DW (28.07.2022)

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  • Краще з НАТО

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Краще з НАТО

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  • Глобальна загроза

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Глобальна загроза

    З точки зору танзанійського карикатуриста Попи, у цій війні йдеться не лише про Україну, а й про претензії на глобальну владу. Росія за втручання Заходу погрожує йому ядерною війною. Сполучені Штати не особливо вражені, адже можуть негайно завдати удару у відповідь. У всьому світі панує побоювання, що хтось справді може натиснути на червону кнопку.

  • Переговори а-ля Путін

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Спроби переговорів з Путіним

    Дипломати західних країн намагаються зробити все, щоб посадити президента РФ за стіл переговорів. Довгий стіл Путіна, за яким він тримає на відстані своїх іноземних відвідувачів, викликав тривогу у всьому світі. З точки зору німецького карикатуриста Аґостіно Тале (Agostino Tale), переговори з самозакоханим Путіним марні, бо він хоче знищити Україну.

  • Др. Октопутін

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    "Доктор Октопутін"

    У своїх переговорах із Заходом у російського президента є вагомі аргументи: багато європейських країн залежать від російського газу та нафти. "Доктор Октопутін", як його бачить художник Родріго з Макао/Китаю, як восьминіг управляє довгими трубами. Незважаючи на всі санкції, Німеччина та інші країни все ще отримують енергію від Росії, і отже, фінансують воєнний бюджет Путіна.

  • Подвійні стандарти щодо біженців

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Біженці першого класу?

    Українці масово тікають від війни, а Європа зустрічає їх з відкритими обіймами. На кордонах їх пропускають без зайвих процедур. Незважаючи на всю симпатію до біженців, філіппінський карикатурист Зах задається питанням, чи немає тут подвійних стандартів, і чи не те, що вони білі, забезпечує їм вільний в'їзд? Адже зазвичай Європейський Союз тримає кордони закритими.

  • Китайські вагання

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Китайські вагання

    Протягом багатьох років Австралія відчувала загрозу з боку Китаю, який прагне домінувати в південній частині Тихого океану і неодноразово сигналізував про намір поглинути Тайвань. На малюнку карикатуриста Броельмана, панда уважно стежить за тим, чи не вдавиться російський ведмідь українським медом і чи не прожене його бджолина сім'я. Якщо ні, він міг би спробувати щастя й в іншому горщику...

    Автор: Сюзанне Кордс


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